О принципах "американской демократии" в "Понятной политике" вечером после "Панорамы"

О принципах "американской демократии" подробнее расскажем сегодня в отдельном проекте Агентства теленовостей. Посвящен он будет как раз тем, кто любит учить свободе слова, в том числе белорусов. Почему радио "Свобода" называют пражской Гуантанамо? Как финансируется, где базируется и сколько выделяет на Беларусь самое засекреченное СМИ? Под какие проекты маскируется "машина Госдепа"? А также откровения бывших сотрудников о двойных стандартах и методах работы. Смотрите вечером после "Панорамы" в "Понятной политике".



