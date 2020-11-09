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О принципах "американской демократии" в "Понятной политике" вечером после "Панорамы"
О принципах "американской демократии" подробнее расскажем сегодня в отдельном проекте Агентства теленовостей. Посвящен он будет как раз тем, кто любит учить свободе слова, в том числе белорусов. Почему радио "Свобода" называют пражской Гуантанамо? Как финансируется, где базируется и сколько выделяет на Беларусь самое засекреченное СМИ? Под какие проекты маскируется "машина Госдепа"? А также откровения бывших сотрудников о двойных стандартах и методах работы. Смотрите вечером после "Панорамы" в "Понятной политике".
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