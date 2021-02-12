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О приоритетах и актуальных вопросах рассуждают делегаты народного форума

Как достичь единства и объединения людей с разными взглядами? Как найти себя молодым людям? Как будут развиваться крупные и малые города? О приоритетах в жизни и решении самых актуальных вопросов белорусов рассуждают делегаты народного форума.


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