О приоритетах работы в "Главном эфире" расскажет глава Наровлянского района Сергей Дылюк

Женщины здесь не боятся рожать. А количество многодетных семей растет из года в год. Наровлянский район Гомельщины сегодня в числе лидеров по естественному приросту населения в стране. Выше только Минский. Показатель рождаемости только за 11 месяцев 2019 года вырос почти на 5 % при том, что общая смертность сократилась на 15.



Хотя Наровля относится к территориям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, перспективы есть. В конце прошлого года Президент назначил нового главу района. Сергей Дылюк рассказал нашему каналу о приоритетах своей работы. Смотрите интервью в воскресенье в "Главном эфире".

