3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
О проблемах американцев и экономики США говорят все больше экспертов
Демократы во главе с Байденом прячутся от неудобных вопросов и обвиняют во всем Путина. Но ряд СМИ уже бьют тревогу - президент США через санкции приблизил крах империи и вечнозеленой валюты. Пока Европа и США стонут от подорожавшего бензина, ряд журналистов пошли дальше и оценили перспективы страны свалиться в пропасть: госдолг США, напомним, более 30 триллионов долларов.
Огромная задолженность Америки ведет к окончанию эпохи однополярного мира. О проблемах американцев и экономики США говорят все больше экспертов.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все