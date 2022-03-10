Демократы во главе с Байденом прячутся от неудобных вопросов и обвиняют во всем Путина. Но ряд СМИ уже бьют тревогу - президент США через санкции приблизил крах империи и вечнозеленой валюты. Пока Европа и США стонут от подорожавшего бензина, ряд журналистов пошли дальше и оценили перспективы страны свалиться в пропасть: госдолг США, напомним, более 30 триллионов долларов.



Огромная задолженность Америки ведет к окончанию эпохи однополярного мира. О проблемах американцев и экономики США говорят все больше экспертов.