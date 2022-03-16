Голод может стать одной из важнейших проблем - о продовольственной безопасности в рубрике "Площадка"

Голод может стать одной из важнейших проблем этого года. Цены на пшеницу бьют исторический максимум на международных рынках.

В Беларуси обеспечена полная продовольственная безопасность благодаря последовательной политике по поддержке села. Производство закрывает внутренние потребности рынка и около 50 % отправляется на экспорт. Авторский взгляд на ситуацию - в рубрике "Площадка".

Голод в Украине и урчащие европейские желудки становятся осязаемой реальностью. Международный рынок пшеницы уже реагирует рекордным повышением котировок, опасаясь дефицита в текущем году. Только за первые три дня марта пшеница подорожала более чем на 22 %. С чем это связано, какие несет за собой последствия? Я Андрей Сыч. Это "Площадка". Давайте разбираться.

Ожидаемый недостаток пшеницы на рынке связан сразу с несколькими причинами. Во-первых, санкционная пружина, которую долгие годы зажимали европейские политики, выпрямилась и знатно шарахнула по экономике Евросоюза. С полок магазинов начали пропадать продукты первой необходимости, цены на энергоресурсы пробили потолок. Стоимость газа отразилась на объемах производства удобрений, было остановлено около 20 % европейских мощностей. Сюда же добавляется искусственный дефицит калийных удобрений, поставки которых из Беларуси запретили эффективные менеджеры в Брюсселе.













В итоге европейские сельхозпроизводители накануне посевной поставлены собственными чиновниками в неудобную позу с дефицитом удобрений и вызванным в этой связи историческим ростом цен. Ожидать больших урожаев при таком положении дел явно не стоит. Чтобы вы понимали, насколько критическая ситуация складывается с удобрениями, европейские фермеры даже отказались от своей традиционной формы протеста и не везут к городским администрациям телеги с навозом. Очевидно, есть надежда внести хоть какие-то удобрения в почву. Тем более за годы аналогичных акций время показало, что от удобрения евробюрократов нет никакого толка. Безусловно, работать себе в убыток фермеры не станут и повышение цен на удобрения и топливо для посевной найдет свое отражение в конечной стоимости их продукции на столах простых европейцев.

Дополнительным фактором нестабильности является повышенная вероятность провалить посевную кампанию в Украине. Причем присутствовала она даже до начала военной операции на территории страны. Изношенность сельхозтехники аграрных предприятий достигает, по разным подсчетам, около 60-80 %. Очевидно, вывести в поля эту груду техники - перспектива невелика. Так и получается, что слова Александра Лукашенко в действительности могут стать пророческими, белорусы придут на украинскую землю на тракторах помогать с посевной.

За время своей небольшой суверенной истории Беларусь не только стала страной, развивающей самые современные технологии, войдя в клуб государств, использующих мирный атом, но и обеспечила себе полную продовольственную безопасность. Закрывая собственные потребности, еще около 50 % излишков продукции отправляется на экспорт. При этом если Украина даже с минимальной урожайностью от засеянных площадей без пшеницы, скорее всего, не останется, то отсутствие ее экспорта, как и российского, почувствуют по всему миру уже в сентябре этого года. Общий объем международного рынка этих стран достигает 30 %. Санкции фактически убирают с рынка этот объем и грозят резким ростом дефицита в Северной Африке и на Ближнем Востоке.