О профсоюзах, как о полноправном социальном партнере, который помогает государству и людям труда восстанавливать справедливость





Защита прав и интересов трудящихся - одно из приоритетных направлений деятельности профсоюзов

И с помощью профсоюзных юристов, к примеру, в Гомельской области, на работе восстановлено за год 15 незаконно уволенных работников. А это еще и участие в судебных заседаниях по 27 делам. Людям труда вернули без малого 300 тысяч рублей. А по всей стране за пять лет, чтобы понимать масштабы, это 20 миллионов рублей. Предприятие в Лельчицах уже реструктуризировали. Часть сотрудников осталась работать. Другим подыскали новые рабочие места.

Профсоюзы настаивают - любая реструктуризация должна быть социально-ответственной

То есть,от решений управленческих не должны страдать люди. Каждому работнику, при необходимости, нужно оказать поддержку, помощь в трудоустройстве. И это еще одна инициатива, которая сейчас продвигается. Примеры, как это может работать, есть.Белоозерск. Электромеханический завод. Март 2019-го. В цехах многолюдно, но не от активности производства. Отсутствие портфеля заказов, потеря традиционных рынков сбыта и морально устаревшая продукция. Чтобы повеяло ветром перемен, разработали план реорганизации предприятия. И приняли решение разделить завод по видам производств. Поскольку часть акций принадлежит российскому инвестору, то за ним сохранили литейное производство. Котельное и электромеханическое направление с последующим преобразованием отдали "Брестэнерго".Чтобы ни один из сотрудников, а их более сотни, не остался на улице,следил профсоюз.Людям были предложены вакансии на сохраненном литейном производстве, а также в энергетической отрасли. Некоторые прошли переобучение по новой профессии и тоже получили работу.

Переобучение, причем именно на предприятии, - это еще одна из инициатив Федерации

Рынок в целом, как и рынок труда, меняется. Внедряются новые технологии - старые оказываются за бортом. Чтобы такими, ненужными, не оказались люди, отдавшие полжизни предприятию, предлагается переобучать их. Так, к примеру, поступили на известном деревообрабатывающем предприятии в Гродно. Где, к слову, всегда был сильным профсоюз, а его бывший лидер - теперь депутат.Чтобы понимать,какие специалисты будут востребованы, нужен грамотный прогноз. Именно над таким профсоюз вместе с Минтруда и предлагает поработать специалистам.

Инициатив у профсоюзов много. 40 предложений нашли отражение в 30-ти статьях обновленного Трудового кодекса

Впервые национальный профцентр наравне с госорганами стал одним из разработчиков законопроекта. Одна из инициатив, которая теперь уже прописана в Кодексе, возможность удаленной работы. Теперь у таких работников права ничем не отличаются от их, скажем, офисных коллег. Нововведение уже оценили в IT-сфере, для которой тоже немаловажно переобучение специалистов.