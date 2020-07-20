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О психологии и методах влияния на массы сегодня в "Понятной политике"

Манипуляция массами. Кто и зачем заставляет толпу плясать под свою дудку? Психология человека и влияние на подсознание при помощи ментальных приемов. Кто такие продавцы иллюзий, и как они обманывают людей, втягивая их в протесты? О психологии и методах влияния на массы поговорим в "Понятной политике" сегодня после"Панорамы".

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