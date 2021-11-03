О работе белорусских медиков в условиях пандемии

Пожалуй, лучше всего и доходчивее о важности вакцинации расскажут пациенты, которые сейчас ценят каждый вдох, которых вытаскивали с того света. Реабилитация - тоже процесс непростой и длительный. О работе врачей в условиях коронавируса - репортаж Марины Романовской.

Больница имени Семашко в Орше. Заведующая пульмонологическим отделением Наталья Кравцова в красной зоне работает с начала пандемии. Первые пациенты с поражением легких коронавирусной инфекцией поступали под ее ответственность. Говорит, что лучшая награда за работу - идущий на поправку человек.

Пациенты по-разному реагируют на то, что заболели коронавирусной инфекцией. И нам приходится не только лечить, но и оказывать психологическую помощь. Наталья Кравцова, заведующая пульмонологическим отделением больницы № 1 имени Семашко г. Орши





Те, кто попал в больницу, знают, как сложно дается каждый вдох. Тамара Дамарад тяжело перенесла болезнь. Боялась и осложнений. Сейчас женщина на реабилитации в госпитале "Юрцево". Чувствует себя намного лучше и уже готовится к выписке.

Даже не помню моменты, когда я просто жила. Это очень сложно, очень трудно. Низкий поклон им. Тамара Дамарад, жительница пос. Высокое

История госпиталя началась в первые дни Великой Отечественной. Сколько жизней здесь спасли - и сосчитать сложно. Восьмидесятый юбилей здесь встречают в заботе о людях. Восстановление после болезни - процесс длительный. Реабилитация под присмотром врачей помогает сделать его более эффективным.

Задача нашего учреждения и нашего коллектива в целом на сегодня - это восстановить пациентов, которые перенесли тяжелую ковидную пневмонию. И самая главная радость в том, что пациенты при выписке уходят с улыбкой. Николай Соколовский, главврач Витебского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны "Юрцево"

Оказание экстренной и плановой помощи

В режиме 24 на 7 работают и врачи Витебского областного кардиологического центра. Даже во время пандемии это чистая зона. Здесь оказывают профильную экстренную и плановую помощь. В руках медиков жизни тысяч пациентов с кардиопатологиями.

Пациенты плановые поступают в дневное время, экстренные - круглосуточно. Расходные материалы все есть, персонал подготовлен. Налажено четкое взаимодействие с кардиохирургами областной больницы, с РНПЦ. Владимир Луговой, главврач Витебского областного кардиологического центра

Перед системой здравоохранения Беларуси поставлена четкая задача - в полной мере оказывать консультативную и плановую помощь несмотря на пандемию. Важен каждый человек.

Постепенно места, которые были выделены под COVID-19, перепрофилируют для пациентов с другими болезнями. Действуют медики исходя из эпидситуации. В первую очередь из красной зоны выводят больницы, где оказывают высокотехнологичную специализированную помощь.

Вакцинация в регионах

Медики говорят, что люди стали сознательнее относиться к здоровью. Обезопасить себя и близких помогает вакцинация. Получить прививку можно даже не выходя из дома. Измерение температуры, сатурации, давления. Процедура проходит так же, как и в кабинете врача.

В бригаду входит врач, медсестра. Мы определяемся с контингентом, который мы в первую очередь должны привить: лиц с хроническими заболеваниями, лиц старше 60 лет, конечно, инвалидов 1 и 2 группы с нарушением мобильности. Алла Карапузова, врач Шумилинской центральной районной больницы