О работе ФСЗН и усилении поддержки пенсионеров и детей-инвалидов говорили во Дворце Независимости

С 1 декабря пенсии в стране вырастут еще на 5 %. О подписании указа стало известно 10 ноября во время обсуждения во Дворце Независимости мер по совершенствованию Фонда соцзащиты населения.

Речь идет о пенсиях и поддержке детей-инвалидов. Из новых подходов - общая цифровизация начисления пенсий, чтобы люди не собирали документы о местах работы, также отказ от использования бумажных трудовых книжек и внедрение механизмов информирования людей заранее о том, какой у них будет пенсия. Все это - вопросы для обсуждения. Сегодня Фонд соцзащиты населения работает даже с профицитом. Иными словами, денег на счетах больше, чем нужно для выплат. Все это благодаря своевременному внесению страховых взносов.

Средняя пенсия по стране на сегодняшний день составляет 670 белорусских рублей. По отношению к декабрю 2021 года она увеличилась практически на четверть. И задача Фонда соцзащиты населения - сделать для человека выход на пенсию максимально комфортным, без лишней суеты и сбора справок.

"С 1 декабря на 5-6 % увеличим. Хотя должен сказать, если считать макроэкономически в среднем, как это делается во всем мире, пенсионеры не должны на нас обижаться в связи с небольшим повышением пенсии", - сказал Александр Лукашенко.

"Поэтому это в среднем, подчеркиваю. Это выше инфляции на сегодняшний день. Ну а если мы еще шаг сделаем, то это будет уже значительное преимущество перед инфляцией, - подчеркнул белорусский лидер. - Хотя, знаете, пенсионеры услышат сегодня мои рассуждения и скажут: "Ну, наверное, не владеет вопросом, у нас кое-что там подорожало, и не на 10 %, а на 20 %". Я не зря подчеркнул, что имею в виду среднее значение".





Глава государства дополнительно разъяснил свой тезис, отметив и действия в сфере ценообразования: "Поэтому и к ценам несколько раз я обращался. И сегодня хочу подчеркнуть. Я понимаю, что пенсионер не покупает брендовые какие-то вещи. Он живет скромно и в основном покупает продукты питания, простую одежду. И там, может быть, на какие-то группы товаров цены выросли больше 10 %, скажем так… Понятно, что, может, где-то чуть выше. Поэтому и было принято решение по регулированию цен и выработке системы ценообразования. Чтобы все-таки наши люди почувствовали, что государство видит эти проблемы и пытается их решить. В декабре или январе соберемся и посмотрим, насколько эффективно правительство и губернаторы работают в направлении сдерживания цен".

Говоря о предложенных новациях, Президент задал вопрос: нужны ли такие изменения, если система работает исправно? Что касается пенсионного обеспечения, то все функции в этой сфере предлагается сконцентрировать в ФСЗН. Вопрос дискуссионный. В числе предложений, с которыми пришли на доклад к главе государства, есть те, которые лежат в русле цифровизации процессов. Президент обратил внимание на вопрос надлежащей защиты данных таких электронных баз. Что решено в итоге министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала журналистам.

Все-таки приняли решение сохранить действующие структуры так, как есть. При этом мы будем продолжать развивать нашу информационную составляющую фонда. Мы очень заинтересованы в дальнейшем информировать человека о его стаже, о его заработной плате, с которой оплачиваются взносы, для того, чтобы человек заблаговременно получил информацию о своей будущей пенсии. Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси

По мнению Ирины Костевич, каждый человек по мере приближения к пенсионному возрасту, зная размер своей будущей пенсии, гарантированной со стороны государства, сможет самостоятельно принимать взвешенные решения - оставить все как есть или принять участие в системе добровольного накопительного пенсионного страхования.

С 1 октября у нас запущена новая система - это добровольное накопительное страхование, чтобы человек сам определял, он хочет получать только государственную пенсию, либо он хочет более комфортные условия в старости, хочет дополнительный иметь доход, как раз второй механизм: добровольная накопительная пенсия и позволяет увеличить размер пенсии, поэтому мы будем информировать человека о том, что его ждет, какой стаж, какая, исходя из стажа и зарплаты, пенсия, а человек дальше планирует и управляет своими ресурсами и возможностями, исходя из того, он выстраивает по-другому карьеру, чтобы по-другому сформировать свою государственную пенсию, либо дополнительно откладывает накопительную пенсию, 3+3, как у нас уже говорят, чтобы увеличить свой размер пенсии.