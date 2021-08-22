О работе вашингтонского обкома с боевыми вирусами по всему миру в авторской рубрике Е. Тихомировой

Уходя из Афганистана, американцы оставили не только грандиозные запасы вооружения, но и своих союзников. За 20 лет присутствия в регионе военные успели почувствовать себя как дома, тратили миллиарды долларов на содержание своих войск, но так и не создали хоть какую-либо человеческую социальную и экономическую инфраструктуру.

Пока еще республика - а талибы намерены переформатировать государство под исламский эмират - является одной из 25 подопытных стран мира, на территории которых находятся биолаборатории Пентагона. Проект в Афганистане - часть большой паучьей сети фабрик по созданию вирусов, которые могут быть опаснее даже ядерного оружия.

О работе вашингтонского обкома с боевыми вирусами по всему миру - подробнее в авторской рубрике Екатерины Тихомировой.

Факт По всему миру насчитывается более 200 биологических лабораторий США.

Известно, где они находятся и что исследуют - как те или иные этносы переносят различные вирусные бактериальные заболевания.

В 25 странах мира американские военные тестируют искусственно созданные вирусы. Афганистан, Пакистан, Ирак, Грузия, Украина, Азербайджан и другие. Страны бывшего СССР, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. И там, где есть американские фабрики по производству смертельных вирусов и бактерий, наблюдались вспышки инфекционных заболеваний.

Этот проект не медицинский, фабрики не работают с Министерством здравоохранения США, ими управляют руки Пентагона. Иными словами - это американские военные базы. Агентство по сокращению военной угрозы США - DTRA. Ранее оно называлось Агентство специального оружия - подразделение сухопутных войск. Ежегодный бюджет - более 2 миллиардов долларов.





К программе DTRA Армения присоединилась в 2008 году. В 2018-м биосеть включала уже 12 фабрик. Американцы вложили в них около 50 миллионов долларов. Три в Ереване, а региональные лаборатории в Иджеване, Гюмри, Мартуни и Ванадзоре. Как отмечают вирусологи, в результате деятельности этих лабораторий резко ухудшилась эпидситуация в стране.

Факт Фабрики боевых вирусов начали формироваться в 2000-ых под предлогом снижения биологических угроз.

Страны подписывали договоры, а американцы получали образцы советских НИИ, базы, полигон для экспериментов и человеческий ресурс. Лаборатории и все, что там производится, принадлежат и подконтрольно только США. В некоторые помещения фабрик могут пройти только американцы, которые наделены дипстатусом.

Лаборатория Лугара находится на территории бывшей российской военной базы в 17 км от Тбилиси в поселке Алексеевка. Оборудование этой лаборатории позволяет работать с патогенами 3-го уровня - смертельно опасными заболеваниями. Первым, кто забил тревогу о том, что там ставят опыты над людьми, был американец, советник бывшего президента Саакашвили Джеффри Сильверман. Он утверждал: США ведут засекреченную работу по изготовлению бактериологического оружия, а новые штаммы возбудителей и вакцины против них тестируют на населении.





В 2018 году бывший премьер-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе обнародовал полученные документы из Лугары.

То, что мы слету посмотрели, это данные за 2015-2016 гг. Декабрь 2015 года - 30 смертей. Это из документов, полученных нами из лаборатории Лугара. 30 смертей! 24 из них в один день. И самое большое удивление вызывает - в графе причина смерти значится «неизвестно». Мы из документов не видим ни фамилий, ни имен людей. Они в лаборатории проходят по номерам. Из этих документов мы видим дату рождения, год рождения, половую принадлежность и дату смерти. В 2016 году в апреле - 30 смертей, в августе - 13. Тоже у большинства причина неизвестна. Игорь Гиоргадзе, бывший министр госбезопасности Грузии

Центр Лугара в августе 2017 года зарегистрировал в США целый ряд очень странных патентов: на боеприпасы с капсулами для токсических веществ, на систему доставки комаров, зараженных малярией. Как все это должно помочь в борьбе с региональными заболеваниями и эпидемиями?

Интерес специалистов этой лаборатории вызвали некоторые патенты военно-биологического характера. Это патенты США. И когда ты смотришь, чем интересовались специалисты лаборатории Лугара, ты не можешь не сопоставлять факты, чтоб они тебя не тревожили. В частности, патент (это на сайте лаборатории Лугара) на беспилотный летательный аппарат для распыления зараженных насекомых. В аннотации сказано, что этот летательный аппарат предназначен для распыления зараженных насекомых над территорией, занимаемой противником для нанесения ему смертельного удара с минимальными затратами. Дальше. Патент на патрон, т. е. боеприпас с биологически зараженным материалом, и на следующей странице вы видите пистолет, из которого этот патрон можно выпускать. Цель - проведение диверсионных акций. Игорь Гиоргадзе, бывший министр госбезопасности Грузии

И еще одна деталь. Как только вашингтонский обком выделяет грант на исследование заболевания, идет рост заболеваемости этой инфекцией у местного населения. В 2014 году Пентагон запускает программу DTRA "Эпидемиология лихорадочных заболеваний, вызванных вирусами денге и других арбовирусов в Грузии". У населения отмечается вспышка заболевания. Заболевание диагностируют у 34 человек (включая 4-летнего ребенка). Трое умирают.

В Украине лаборатории начали работу в 2005 году при Ющенко, прекратили при Януковиче, когда он инициировал проверку американских биологических фабрик, и с новой силой возобновили деятельность при Порошенко.

Кстати, активацию работ лоббировала министр здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун - ее наделили метким прозвищем Доктор Смерть.

Боевой вирус незалежности - 15 биолабораторий под крышей Минобороны США. Днепропетровская, Винницкая, Закарпатская, Харьковская, Тернопольская области.

Немаловажная деталь - слитый в Сеть хакерами договор госдепа с Украиной.

Киев взял на себя обязательства пересылать в Пентагон копии полученных при исследованиях опасных патогенов.

При этом жесткий режим секретности: без огласки исследований, ответов на запросы. После начала сотрудничества с США в Украине произошло несколько эпидемий, для борьбы с которыми правительству страны потребовалось закупать новые вакцины у американских фармацевтических компаний. Вспышки зафиксированы в Тернополе, Харькове и других местах, где работают лаборатории. Холера, пневмонии, вирусы гриппа, ВИЧ. Именно те заболевания, с которыми работают американские подрядчики.

В 2016 году в Одесской области от неустановленной инфекции пострадали более 400 детей. В том же году в регионе распространился свиной грипп, вызывающий атипичную пневмонию. 20 военнослужащих умерли в Харькове в январе 2016 года от неизвестного респираторного вируса, по признакам напоминающего грипп. Двумя месяцами позже в Украине были уже 364 смерти от этого вируса. В 2017 году в Николаеве была вспышка гепатита А. Летом того же года аналогичные очаги инфекции были в Запорожье и Одессе, осенью - в Харькове. С начала 2021 года на территории Украины выявили три случая опасной и редкой болезни - дирофиляриоза. Переносчики болезни - комары, способные заразить человека круглыми гельминтами.

Американцы не скрывают политическую подоплеку размещения референс-лабораторий в зарубежье.

В докладе директора DTRA Вейла Оксфорда биолаборатории называются инструментом "мягкой силы". По мнению Вашингтона, такие лаборатории демонстрируют партнерские устремления и отеческую заботу со стороны США.

И пара слов об отеческой заботе.

Моральные качества добрых заокеанских миссионеров известны: намеренное заражение сифилисом чернокожих в Алабаме, ядерные бомбардировки по Хиросиме и Нагасаки, применение фосфорных бомб в Югославии или химического оружия во Вьетнаме. В части создания биологического оружия руки у Пентагона развязаны. В 2001 году Вашингтон отказался подписывать дополнение к Конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия.