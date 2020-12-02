3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
О радикализации протестов в Беларуси сейчас не говорит разве что ленивый
На фоне жестокости и полицейского беспредела в своих странах Европарламент всерьез озаботился ситуацией и в Беларуси и даже организовал расширенные слушания. Что интересно, очередной отчет был подготовлен на основании "глубинных интервью с потерпевшими, а также информации из открытых источников".
Какие открытые источники имеются в виду, мы догадываемся, на протяжении всего протестного времени они активно работают в Беларуси и собственно руководят акциями-маршами вплоть до инструкций и маршрутов. Глубинные откровения нам тоже хорошо знакомы - от якобы перебитых рук, изнасилований до окровавленных детей. Все это выгодные фейки, которые и нужны были европейцам.
А вот другую сторону они не захотели слушать. Наоборот, вменили в вину правоохранителям, что они не представляются протестующим. А как же тогда угрозы и шантаж, списки карателей. Это что - гуманно? Верх демократии?
Или негодование евродепутатов по поводу COVID-заражения задержанных? Разве власть не предупреждала, что все эти массовые сборища чреваты распространением инфекции? В Европе сейчас с подобным не церемонятся. А у нас аж целых 13 акций прошло.
Заметим, несанкционированных и далеко не мирных. О радикализации протестов в Беларуси сейчас не говорит разве что ленивый. И, наблюдая уже не за одной "цветной революцией", европейским парламентариям грешно прикидываться безграмотными и не понимать, что все идет по сценарию.
Пора бы снять очки и взглянуть на события со всех сторон, услышав и тех, кто хочет мирной и спокойной Беларуси сегодня. Или под благовидной маской цель другая? Тогда не лезьте в наши дела. Мы способны разобраться сами.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов