В рядах Североатлантического альянса нет единства. Это продемонстрировал юбилейный, 75-й, саммит организации в Вашингтоне. Профессор международных отношений Эндрю Латам в своей статье для The Hill даже задается закономерным вопросом. "Будет ли НАТО существовать через 25 лет?" Автор уверен, что военный блок перестал отвечать вызовам и стал слишком дорогой игрушкой, на которую никто не хочет сбрасываться. Его опасения полностью подтвердили разговоры в кулуарах саммита. Имперские амбиции США, которые уже не соответствуют финансовым возможностям, пугают партнеров и даже приводят к серьезному противостоянию. Подробности в рубрике "Скриншот".

Заклятые друзья

Заклятые друзья обнимались до хруста в позвоночниках. Юбилейный саммит НАТО продемонстрировал стагнацию и даже упадок западного военного блока. Хотя о чем можно говорить, когда американский дирижер с трудом передвигается, путает Зеленского и Путина, несет фривольный бред про супругу Столтенберга. Акелла слаб, и это очевидно всем. Партнеров по опасному бизнесу пугает не только состояние здоровья Байдена, но и предстоящая электоральная кампания. Возвращение Трампа в Белый дом реанимирует тему увеличения членских взносов. После холодной войны США, как лидер блока, взяли на себя основную часть финансового бремени, но сегодня экономика империи уже не в состоянии поддерживать раздутую инфраструктуру военных баз по всему миру. К тому же Украина всех изрядно истощила. Обещанные дивиденды от разграбления страны даже не маячат на горизонте, а в Белом доме о своем.

Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности для Украины. Это будет восьмой пакет, который я санкционировал с тех пор, как мы подписали закон о национальной безопасности. И мы работаем с нашими союзниками по НАТО, чтобы гарантировать, что Украина будет летать на истребителях F-16 этим летом. Мы показываем миру, что мы поддерживаем Украину сейчас и в будущем. Итак, господин Президент, еще раз благодарю вас за то, что вы здесь. Нам предстоит много работы вместе Джо Байден, президент США





Обещанные истребители F-16 - это такая новая "вундервафля" призванная изменить ход событий в противостоянии НАТО и России на украинском полигоне. До этого ими были "Джавелины", "Пэтриоты", "Хаймарсы "и даже "Леопарды". С каждым из них теперь можно сфотографироваться на Поклонной горе. Без лишнего труда найдется место и для F-16. Судя по тенденциям, аналогичную выставку западный военный блок планирует открыть, где-нибудь в центре Пекина. Пока ищут варианты финансирования и призывают всех к посильному участию. Денег нет, а вот фантомные боли величия по-прежнему в наличии. Партнеров за уши тянут в Индо-Тихоокеанский регион.

Сегодня на нашей встрече мы также встретились с нашими партнерами из Индо-Тихоокеанского региона. Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины, благодаря своему безграничному партнерству и поддержке оборонно-промышленной базы России. Это включает передачу материалов двойного назначения, таких как компоненты оружия, оборудование и сырье. Мы согласны с тем, что Китай не может продолжать разжигать крупнейший военный конфликт в Европе без ущерба для интересов и репутации Пекина. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Шлейф экспортной демократии

К чему приводит расширение НАТО или открытие его филиалов в разных точках земного шара все, и так прекрасно знают. При этом если раньше обсуждать последствия было неким моветоном, как то неудобно перед гегемоном, да и чего уж там - за каждое слово могли знатно оттаскать за язык. Сегодня об этом на Западе говорят пусть и весьма сдержанно, но уже достаточно открыто.

Все больше людей задаются вопросом, действительно ли НАТО является оборонительным альянсом, особенно когда в 1999 году они просто бомбили Югославию, бомбили Сербию, на абсолютно хлипкой, я бы даже сказал, незаконной основе. Это все еще мирный союз, который в Северной Африке просто разбивает государства, внутреннее устройство которых нам не нравится, например, Ливию, а затем оставляет после себя огромный хаос. Где там мир? Или где НАТО установило мир в Афганистане? Вы подвели афганцев. Американцы сбежали в одночасье. Роджер Кеппель, главный редактор швейцарской газеты WELTWOCHE