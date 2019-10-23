О развитии Белпотребкооперации говорили на коллегии Комитета госконтроля

К сожалению, динамика в отрасли отрицательная. Контролеры констатировали: за последние 7 лет количество магазинов потребкооперации сократилось более чем в полтора раза. Кроме того, качество обслуживания вызывает справедливые нарекания у населения. Есть факты продажи некачественных товаров, продукции с истекшим сроком годности, а ассортимент не всегда отвечает запросам покупателей. По словам контролеров, во многом к проблемам в потребкооперации привели снижение численности населения в сельской местности и рост конкуренции. Наша съемочная группа отправилась в Столбцовский район изучить проблему изнутри. Репортаж Александра Камовича.

Внимание магазинам на селе

Магазин промтоваров в поселке Шашки Столбцовского района буквально доживает последние дни. Продавец Светлана Лапко разводит руками, выручка в день порой не превышает 15 рублей. На прилавках еще летние скидки, клиентов нет. Женщина сетует на конкурентов и расположение.

КГК проверяет объекты потребкооперации

Такая ситуация с объектами потребкооперации, говорят в Комитете госконтроля, повсеместно. Кто-то не выдерживает конкуренции с частником в ассортименте и ценах, кто-то банально провалил маркетинг.

Это типичный пример неэффективной работы с клиентами, как говорят в госконтроле. Обычный магазин в Столбцовском районе. Время работы с 9 до 18. Однако с 13:00 до 15:00 он закрыт - обед. Вот такой сельский сервис.

Следующий магазин по соседству. С виду все прилично. Небольшое помещение. Ассортимент в достатке. Несколько видов молочки, мяса, круп. В Комитете госконтроля говорят, что равняться на такой павильон можно и нужно.

Главный судья тут, конечно, потребитель. За время, которое находимся в магазине, тут аншлаг. Продавец говорит, за время работы в магазине, а это более 40 лет, сейчас действительно есть все необходимое.

Правда, определенные недоработки не скроешь от глаз ревизора





Отмечу, что о проблемах в секторе потребкооперации заговорили еще в 2013. Тогда этот вопрос поднял Глава государства. И как показала практика, не все требования Президента выполняются.

Актуальные цифры: товарооборот с 2014 года упал с 97 до 88 %. При этом доля среди организаций торговли Беларуси также сократилась - серьезная конкуренция. Уменьшилось и количество магазинов больше чем в полтора раза. Среди прочего не выполнено требование Президента об автолавках. Вместо 1000 их числится 662.

Еще одна серьезная тема - это заготовка: функция не только полезная, но и социально значимая.