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О развитии Белпотребкооперации говорили на коллегии Комитета госконтроля
К сожалению, динамика в отрасли отрицательная. Контролеры констатировали: за последние 7 лет количество магазинов потребкооперации сократилось более чем в полтора раза. Кроме того, качество обслуживания вызывает справедливые нарекания у населения. Есть факты продажи некачественных товаров, продукции с истекшим сроком годности, а ассортимент не всегда отвечает запросам покупателей. По словам контролеров, во многом к проблемам в потребкооперации привели снижение численности населения в сельской местности и рост конкуренции. Наша съемочная группа отправилась в Столбцовский район изучить проблему изнутри. Репортаж Александра Камовича.
Внимание магазинам на селе
Магазин промтоваров в поселке Шашки Столбцовского района буквально доживает последние дни. Продавец Светлана Лапко разводит руками, выручка в день порой не превышает 15 рублей. На прилавках еще летние скидки, клиентов нет. Женщина сетует на конкурентов и расположение.
КГК проверяет объекты потребкооперации
Такая ситуация с объектами потребкооперации, говорят в Комитете госконтроля, повсеместно. Кто-то не выдерживает конкуренции с частником в ассортименте и ценах, кто-то банально провалил маркетинг.
Это типичный пример неэффективной работы с клиентами, как говорят в госконтроле. Обычный магазин в Столбцовском районе. Время работы с 9 до 18. Однако с 13:00 до 15:00 он закрыт - обед. Вот такой сельский сервис.
Следующий магазин по соседству. С виду все прилично. Небольшое помещение. Ассортимент в достатке. Несколько видов молочки, мяса, круп. В Комитете госконтроля говорят, что равняться на такой павильон можно и нужно.
Главный судья тут, конечно, потребитель. За время, которое находимся в магазине, тут аншлаг. Продавец говорит, за время работы в магазине, а это более 40 лет, сейчас действительно есть все необходимое.
Правда, определенные недоработки не скроешь от глаз ревизора
Отмечу, что о проблемах в секторе потребкооперации заговорили еще в 2013. Тогда этот вопрос поднял Глава государства. И как показала практика, не все требования Президента выполняются.
Актуальные цифры: товарооборот с 2014 года упал с 97 до 88 %. При этом доля среди организаций торговли Беларуси также сократилась - серьезная конкуренция. Уменьшилось и количество магазинов больше чем в полтора раза. Среди прочего не выполнено требование Президента об автолавках. Вместо 1000 их числится 662.
Еще одна серьезная тема - это заготовка: функция не только полезная, но и социально значимая.
Правда, и тут справляются далеко не все пункты. Темпы заготовки сельхозпродукции и сырья упали. И опять проблема конкуренции, цен, условий на складах, реализации.
В Комитете госконтроля говорят, что всех равнять не стоит. Тем более что сегодня магазин на селе больше чем просто торговый объект - на потребкооперацию ложатся и дополнительные услуги.
Хватает и действительно хороших примеров, когда магазины могут дать фору и крепким частникам. Поэтому вопрос о том, нужна ли потребкооперация, не стоит. Но в таком ли виде?! Уже этот вопрос даже не риторический.
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