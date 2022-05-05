О развитии суворовского и кадетского движения в Беларуси - в специальном репортаже на "Беларусь 1"

Сильное гражданское звено, которое прекрасно понимает, что такое Родина и ответственность за свою страну. Они мечтают связать жизнь со службой в Вооруженных силах, структурах МВД, таможенном или погранкомитете. С малых лет знают о долге, чувстве товарищества и жизни по уставу. Журналисты АТН готовят к эфиру специальный репортаж о развитии суворовского и кадетского движения в Беларуси, о героях в алых погонах и тех, кто с малых лет в строю. Смотрите в эфире 7 мая.