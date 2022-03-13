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О положении дел в Украине и о западных партнерах рассказал украинский политический обозреватель Юрий Подоляка
Западные политики заверяют Украину в поддержке, демонстративно расширяют санкции против России, тем самым вредя самим себе. Однако государства - члены НАТО не решаются оказать Киеву реальную военную помощь. Вместо этого они перекладывают ответственность за принятие решений друг на друга. Даже Владимир Зеленский, чье психоэмоциональное состояние вызывает опасения и у европейской публики, в очередном видеообращении не скрывал своего раздражения позицией альянса. Ведь американских инструкторов приглашали и совместные учения проводили, и даже курс на вступление в НАТО был внесен в Конституцию страны. Тут такая зрада.
О реальном положении дел в Украине и о западных партнерах, которые остались союзниками только на словах, в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал украинский политический обозреватель Юрий Подоляка (видео).
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