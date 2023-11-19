О реальных спецоперациях и духе братства - смотрите фильм, посвященный 35-летию ОМОНа, 22 ноября

Одному из лучших спецподразделений Беларуси - отряду милиции особого назначения - 35 лет. К юбилею Агентство теленовостей подготовило видеофильм. От старта до наших дней, о реальных спецоперациях, о становлении и духе братства журналисты расскажут и покажут в эфире "Беларусь 1" в среду, 22 ноября, в 20:30.