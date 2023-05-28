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О региональной безопасности и планах Запада на вторжение в Беларусь - в рубрике "Скриншот"

Принуждение Украины к миру сулит новым витком конфронтации. Нарастающее давление на официальный Киев с целью усадить за стол переговоров вызывает обратную реакцию.

Команда Зеленского прекрасно понимает, чем для них чреват мир в Украине. Урезание западного финансирования, дефолт, голод и много неудобных вопросов со стороны граждан о коррупции и воровстве во время конфликта. Прощай, уютное зеленое кресло и пропитанный веществами стол.

Оттянуть неизбежное пытаются, подняв ставки до предела. Боевиков отправляют на территорию России воевать с мирными жителями. Среди наемников есть и уроженцы Беларуси, которые открыто заявляют о своих намерениях реализовать аналогичные атаки на нашу страну. Подробности в рубрике "Скриншот".

Украинское государство продолжает свое стремительное развитие в качестве центра дестабилизации в регионе. Под чуткой опекой официального Киева готовятся отряды боевиков и террористов. Все чаще их применяют в приграничных регионах, атакуют мирные населенные пункты. Аналогичные вызовы приобретают актуальность и для нашей страны. Давайте разбираться.

На территорию Белгородской области 22 мая вторглись боевики "Русского добровольческого корпуса". В результате атаки коллаборантов погиб 1 человек и порядка 13 получили ранения. Возникает закономерный вопрос: с кем воюют "освободители России", убивая мирных граждан. Боевики РДК утверждают, что с каждым разом планируют продвигаться все дальше, а люди будут встречать их с цветами. Очевидно, совсем оторвались от реальности и забыли, что душегубам даже искусственные никто не носит.

Среди основных участников этой вылазки - бывшие граждане РФ, коллаборанты, откровенно говоря, нацисты, которые заходят на территорию РФ, говоря о том, что они проводят какие-то псевдо освободительные операции. Я допускаю, что подобного рода вылазка - это репетиция к более глобальному процессу, который может произойти как на территории Республики Беларусь, так и на территории РФ.
Александр Немцев, политолог

Среди диверсантов в Белгородской области был опознан и уроженец Беларуси. На фото боевик с позывным "Янки", представитель абсолютно другого медиа-полка. То есть "Русский освободительный корпус" - это, откровенно говоря, разношерстный сброд наемников. Сегодня под одной вывеской, завтра - под другой. Все зависит от потребностей хозяина. Надо будет переключить внимание с чего-то более весомого, чем потеря Бахмута, могут бросить и в сторону белорусской границы. Причем это все чаще обсуждают на абсолютно разных уровнях.

Неонацист "Азова": У нас есть прекрасная страна - Беларусь, и у нас есть, не у нас есть, а вообще в Европе есть легитимный президент - это Тихановская, которая может отдать приказ, юридически помочь ей освободить ее страну. И когда, например, мы будем заходить вооруженными силами, может, нам еще и Польша поможет.

Белорусская просрочка, о которой вспомнил неонацист "Азова", действительно рассматривается западными спецслужбами как вариант легализации военной интервенции на территорию нашей страны. Надо же как-то европейскому налогоплательщику аргументировать, что очередное вторжение НАТО на самом деле традиционный освободительный поход. Причем польская армия, на помощь которой они так рассчитывают, очевидно, уже имеет конкретные планы, бережно упакованные в конверты с пометкой "вскрыть по приказу". Подобными откровениями разродился в эфире государственного телеканала отставной польский генерал.

Давайте приготовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Нужно быть готовым поддержать наши войска, которые будут вести операцию против Лукашенко.
Вальдемар Скшипчак, экс-командующий сухопутными войсками Польши

Имперские амбиции окончательно затмили разум представителям официальной Варшавы. Если в 2020 году о расчленении Беларуси говорили в основном журналисты и общественные деятели, то заявления военного, пусть и отставного, свидетельствует о решительных намерениях на государственном уровне.

Им нужно попытаться дестабилизировать ситуацию на границе. Хотят дестабилизировать ситуацию внутри страны, в том числе с использованием таких диверсионных и террористических методов. И мы все понимаем, что предатели, беглые, которые сейчас оказались в отрядах боевиков, неонацистов, они тоже будут использоваться как пушечное мясо в случае возможной атаки.
Алексей Дзермант, политолог

Важно понимать, что за разжигание украинского конфликта во многом несут ответственность молодые европейские стервятники. Польша, Румыния и Прибалтика больше всех зарабатывают на дестабилизации региона и активно торгуют не только оружием, но и статусом фронтира. Нарастающая миротворческая активность со стороны Китая, Африки и Ватикана сулит заморозкой конфликта и потерей доходов. Геополитический бизнес требует стимулировать происходящее. Дров уже наломали, осталось подбросить.

То, что они готовятся к какому-то, может быть, мятежу очередному, мы это знаем давно. Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил. Что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны. Они так это называют. На самом деле мы знаем, где они находятся и поименно знаем всех. Мы готовы, пусть приходят.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Смогут ли на нас отыграть украинскую карту, зависит от каждого белоруса. Государство готово обеспечить территориальную целостность. Уже через несколько месяцев мы входим в период очередной электоральной кампании. О том, что будут вбивать клин противоречий в общество, нам говорят полностью открыто. Будущее Беларуси - в наших руках.

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