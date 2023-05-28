О региональной безопасности и планах Запада на вторжение в Беларусь - в рубрике "Скриншот"

Принуждение Украины к миру сулит новым витком конфронтации. Нарастающее давление на официальный Киев с целью усадить за стол переговоров вызывает обратную реакцию.

Команда Зеленского прекрасно понимает, чем для них чреват мир в Украине. Урезание западного финансирования, дефолт, голод и много неудобных вопросов со стороны граждан о коррупции и воровстве во время конфликта. Прощай, уютное зеленое кресло и пропитанный веществами стол.

Оттянуть неизбежное пытаются, подняв ставки до предела. Боевиков отправляют на территорию России воевать с мирными жителями. Среди наемников есть и уроженцы Беларуси, которые открыто заявляют о своих намерениях реализовать аналогичные атаки на нашу страну. Подробности в рубрике "Скриншот".

Украинское государство продолжает свое стремительное развитие в качестве центра дестабилизации в регионе. Под чуткой опекой официального Киева готовятся отряды боевиков и террористов. Все чаще их применяют в приграничных регионах, атакуют мирные населенные пункты. Аналогичные вызовы приобретают актуальность и для нашей страны. Давайте разбираться.

На территорию Белгородской области 22 мая вторглись боевики "Русского добровольческого корпуса". В результате атаки коллаборантов погиб 1 человек и порядка 13 получили ранения. Возникает закономерный вопрос: с кем воюют "освободители России", убивая мирных граждан. Боевики РДК утверждают, что с каждым разом планируют продвигаться все дальше, а люди будут встречать их с цветами. Очевидно, совсем оторвались от реальности и забыли, что душегубам даже искусственные никто не носит.

Среди основных участников этой вылазки - бывшие граждане РФ, коллаборанты, откровенно говоря, нацисты, которые заходят на территорию РФ, говоря о том, что они проводят какие-то псевдо освободительные операции. Я допускаю, что подобного рода вылазка - это репетиция к более глобальному процессу, который может произойти как на территории Республики Беларусь, так и на территории РФ. Александр Немцев, политолог

Среди диверсантов в Белгородской области был опознан и уроженец Беларуси. На фото боевик с позывным "Янки", представитель абсолютно другого медиа-полка. То есть "Русский освободительный корпус" - это, откровенно говоря, разношерстный сброд наемников. Сегодня под одной вывеской, завтра - под другой. Все зависит от потребностей хозяина. Надо будет переключить внимание с чего-то более весомого, чем потеря Бахмута, могут бросить и в сторону белорусской границы. Причем это все чаще обсуждают на абсолютно разных уровнях.

Неонацист "Азова": У нас есть прекрасная страна - Беларусь, и у нас есть, не у нас есть, а вообще в Европе есть легитимный президент - это Тихановская, которая может отдать приказ, юридически помочь ей освободить ее страну. И когда, например, мы будем заходить вооруженными силами, может, нам еще и Польша поможет.

Белорусская просрочка, о которой вспомнил неонацист "Азова", действительно рассматривается западными спецслужбами как вариант легализации военной интервенции на территорию нашей страны. Надо же как-то европейскому налогоплательщику аргументировать, что очередное вторжение НАТО на самом деле традиционный освободительный поход. Причем польская армия, на помощь которой они так рассчитывают, очевидно, уже имеет конкретные планы, бережно упакованные в конверты с пометкой "вскрыть по приказу". Подобными откровениями разродился в эфире государственного телеканала отставной польский генерал.

Давайте приготовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Нужно быть готовым поддержать наши войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. Вальдемар Скшипчак, экс-командующий сухопутными войсками Польши

Имперские амбиции окончательно затмили разум представителям официальной Варшавы. Если в 2020 году о расчленении Беларуси говорили в основном журналисты и общественные деятели, то заявления военного, пусть и отставного, свидетельствует о решительных намерениях на государственном уровне.

Им нужно попытаться дестабилизировать ситуацию на границе. Хотят дестабилизировать ситуацию внутри страны, в том числе с использованием таких диверсионных и террористических методов. И мы все понимаем, что предатели, беглые, которые сейчас оказались в отрядах боевиков, неонацистов, они тоже будут использоваться как пушечное мясо в случае возможной атаки. Алексей Дзермант, политолог

Важно понимать, что за разжигание украинского конфликта во многом несут ответственность молодые европейские стервятники. Польша, Румыния и Прибалтика больше всех зарабатывают на дестабилизации региона и активно торгуют не только оружием, но и статусом фронтира. Нарастающая миротворческая активность со стороны Китая, Африки и Ватикана сулит заморозкой конфликта и потерей доходов. Геополитический бизнес требует стимулировать происходящее. Дров уже наломали, осталось подбросить.

То, что они готовятся к какому-то, может быть, мятежу очередному, мы это знаем давно. Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил. Что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны. Они так это называют. На самом деле мы знаем, где они находятся и поименно знаем всех. Мы готовы, пусть приходят. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь