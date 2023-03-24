О реконструкции мемориального комплекса "Хатынь" и о создателях музея - в "Вопросе номер один"

О памяти, которую белорусы проносят через поколения. О сожженных деревнях и о том, какой сегодня могла быть Хатынь. О сильных эмоциях, которые не покидают каждого, кто ступает на эту, политую кровью белорусов, землю. О реконструкции мемориального комплекса и о создателях музея, двери которого с 22 марта не закрываются от посетителей. Об этом проект “Вопрос номер один”.Смотрите в вечернем эфире в субботу, 25 марта.