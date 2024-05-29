О решении вопроса банковских гарантий в системе госзакупок на "двойку" и "пятерку" рассказали министры

Проблемы, с которыми сталкиваются предприятия в системе госзакупок в рамках ЕАЭС, и принятые решения обсудили в программе "Экономическая среда".

Говоря о рынке госзакупок ЕАЭС, министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов отметил, что большая часть нормотворческой деятельности передана национальным органам стран-членов. "И в этом отчасти есть проблема, - считает он. - Потому что сначала принимается какое-то регулирование на внутреннем рынке той или иной страны, потом уже через Евразийскую экономическую комиссию доводим его до общих правил, пытаемся гармонизировать. Яркий пример - постановление правительства РФ № 616, которое ввело реестр промышленной продукции".

В начале, по словам министра, в реестр попали только предприятия Российской Федерации. "И нам приходилось через ЕЭК с огромными усилиями быстрее внедрять этот же механизм на "пятерку". Было принято решение Совета Евразийской экономической комиссии № 105", - рассказал он.

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Глава ведомства привел еще один пример, когда законодательством РоссийскойФедерации былипринятынормы, исключающие возможность участия в госзакупках с гарантией, выданной банком другого государства. Банковские гарантии, по его словам, принимались только определенных российских банков. "Соответственно, мы оперативно начали работу попризнанию гарантий нашибанков", - рассказал Алексей Богданов.

Министр отметил, что благодаря конструктивной совместной работе сЕЭК и правительством Российской Федерации, решения принимались оперативно. "Прошел полугодовой эксперимент. Подтверждены все возможности белорусских банков. И на сегодняшний день подписали с господином Силуановым решение. Принято и ратифицировано соглашение на "двойку" (Союзное государство - прим. ред.). Мы имеем 7 белорусских банков, которые успешно работают и выдают гарантии для участия".

Вопрос банковской гарантии на "двойку" (Союзное государство) решен, а на "пятерку" (ЕАЭС) подписан. Алексей Богданов