О результатах мониторинга цен в Беларуси рассказала представитель МАРТ Наталья Василевская

65,5 тысячи рублей - такая сумма завышения отпускных и розничных цен с начала года. Это результаты мониторинга Министерства антимонопольного регулирования и торговли. За необоснованную накрутку со стороны оптовиков и магазинов - штраф. Особое внимание - овощам и фруктам. На свеклу, картофель, лук, морковь, капусту и яблоки предельные цены сейчас зафиксированы. Это значит, что дороже продавать белорусское нельзя. Причем нельзя ни в магазинах, ни на рынках.



О результатах мониторинга спросим у представителя Министерства антимонопольного регулирования и торговли Натальи Василевской (видео).

