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О роли Telegram-каналов говорили на медиафоруме "Черное золото России"
Telegram-каналы любых государственных СМИ все чаще берут на себя роль передовых отрядов в условиях информационного противостояния с Западом. При этом принципиально важно, на какую целевую аудиторию они воздействуют. Об этом заявили на пятом международном медиафоруме "Черное золото России", который прошел в Кемеровской области. По словам экспертов, количество подписчиков порой не самая ключевая "опция" Telegram-каналов, куда важнее и эффективнее индекс цитирования и объемы репостов. Отметили в Кемерово и особую роль интеграции Беларуси и России в информационном пространстве.
Надо отдать должное президентам Беларуси и России, потому что они это информационное пространство, в том числе своими выступлениями, действиями, они его создают. И Президент Беларуси же не зря говорит, что "это наше общее Отечество". Информационное сотрудничество России и Беларуси и их телеканалов крайне важно. Мы сейчас отстаиваем позицию своего мира. Это наш общий мир.
Среди гостей форума и представители телеканала Совета Федерации "Вместе - РФ". Один из актуальных трендов - рассказывать о сложных законотворческих процессах и инициативах простым и доступным телеязыком.
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"Вместе - РФ" - это и линейка проектов и программ о жизни людей в регионах России. Среди тем - профессии, национальная кухня, спорт, культура и многое другое.
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