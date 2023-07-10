О роли Telegram-каналов говорили на медиафоруме "Черное золото России"

Надо отдать должное президентам Беларуси и России, потому что они это информационное пространство, в том числе своими выступлениями, действиями, они его создают. И Президент Беларуси же не зря говорит, что "это наше общее Отечество". Информационное сотрудничество России и Беларуси и их телеканалов крайне важно. Мы сейчас отстаиваем позицию своего мира. Это наш общий мир.

Игорь Козлов, политтехнолог, кандидат исторических наук (Россия)