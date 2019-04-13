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Дайджест новостей Гомельской области
Вторая неделя апреля для Гомельского региона стала горячей во всех смыслах. Спасатели и экологи мобилизовали силы для предупреждения пожаров. Высокий накал эмоций отмечен во время выборов самой красивой девушки и юноши региона. А тепло материнского сердца во время церемонии вручения ордена Матери растопило даже объективы телекамер. О самом интересном из Гомельской области - следующий дайджест.
Рассказывает Анна Ковалева. С наступлением пожароопасного периода экологи и спасатели усиливают контроль. Для мониторинга привлекли и современные технические средства. Особенное внимание - ситуации в зоне отселения. Пока на территории Беларуси пожаров не зарегистрировано. Что касается приграничных районов, то одно возгорание на загрязненных землях отмечено в Украине, но к изменению радиационного фона оно не привело. С целью усиления контроля в Полесском заповеднике началась реализация международного технического проекта.
Еще одна жительница Гомельской области получила орден Матери. Гомельчанка Татьяна Форпостова родила и воспитывает шестерых детей - 5 девочек и одного мальчика. Родители шутят, что семья получилась такой большой, потому что ждали сына. Награждение прошло в администрации Центрального района Гомеля. К поздравлениям присоединились представители профсоюзов и коллектива, в котором работает многодетная мать. В целом в этом году в Гомельской области орден получили тридцать две женщины.
В Гомеле выбрали мисс и мистера Гомельской области. Конкурс среди девушек и парней объединили впервые. Кастинги начались еще зимой. В поисках претендентов на титул организаторы побывали и в крупных городах области, и в маленьких райцентрах. В итоге на сцену в финале вышли 24 участника. Их подготовка длилась два месяца. За это время молодые люди сняли видео про родной край и защитили свои проекты на телевидении, изучили основы дефиле, хореографии и сценического мастерства. Корону победителя получила Маргарита Володькина, а титул Мистера Гомельская область - Илья Мельников.
Главная библиотека Гомеля отметила вековой юбилей. Для первых читателей учреждение раскрыло двери 10 апреля 1919 года в здании на улице Замковой. На тот момент она была наикрупнейшей в городе. Фонд составил 55 000 томов на пяти языках. Сегодня Центральная городская библиотека имени Герцена - это уже не только огромный книжный фонд, но и место значительных культурных событий. Кроме читальных комнат здесь находится уникальный для региона музей автографа и несколько выставочных залов. По случаю юбилея в ближайшее время мир увидит книга - летопись вековой истории учреждения. Также посетителей ждут выставки, встречи с интересными людьми и знакомства с коллекциями библиотеки.
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