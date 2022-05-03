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О самых резонансных изменениях в ПДД Беларуси рассказал старший инспектор Александр Бруй
Больше недели назад были опубликованы поправки в Правила дорожного движения. В силу они вступят уже меньше чем через полгода. За это время водителям и другим участникам дорожного движения нужно привыкнуть, что некоторые правила претерпят изменения. Какие именно - мы уже рассказывали.
Подробнее остановимся на более резонансных поправках в ПДД. О них корреспондент АТН побеседовал со старшим инспектором по особым поручениям ГАИ МВД Александром Бруем. Подробнее в видео.
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