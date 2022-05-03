О самых резонансных изменениях в ПДД Беларуси рассказал старший инспектор Александр Бруй

Больше недели назад были опубликованы поправки в Правила дорожного движения. В силу они вступят уже меньше чем через полгода. За это время водителям и другим участникам дорожного движения нужно привыкнуть, что некоторые правила претерпят изменения. Какие именно - мы уже рассказывали.



Подробнее остановимся на более резонансных поправках в ПДД. О них корреспондент АТН побеседовал со старшим инспектором по особым поручениям ГАИ МВД Александром Бруем. Подробнее в видео.