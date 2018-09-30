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О самых важных событиях недели смотрите в "Главном эфире"

Сборка тракторов, комбайнов и другой техники. О чем еще договорились президенты Беларуси и Таджикистана? А также жизнь для балета и сцены. Возвращение в Большой Валентина Елизарьева. Об этом и не только уже сегодня в "Главном эфире".

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