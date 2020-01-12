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О самых важных событиях недели смотрите в "Главном эфире"

Год, который запомнится душевными и теплыми традициями. Лауреатами премии Президента "За духовное возрождение" стали целые коллективы.

О тех, кто делает нашу жизнь добрее и ярче, - сегодня в "Главном эфире" в 9 вечера.

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