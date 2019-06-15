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О самых заметных событиях недели расскажет "Главный эфир"

Итоги важнейшего геополитического саммита подведут наши коллеги завтра вечером. Смотрите "Главный эфир" в 21:00 на "Беларусь 1".

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