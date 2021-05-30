О санкциях, обрушившихся на Беларусь, рассуждают эксперты в студии "Главного эфира"

Вне всякого сомнения, да. Давайте говорить об этой ситуации на полном серьезе. Это проявление важного глубинного процесса, который начался лет 10 назад, с финансового кризиса 2008 года. Мир с середины XVII века, с момента создания Вестфальской системы, базируется на определенных принципах. Принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств, принцип целостности суверенных государств, принцип равенства суверенных государств независимо от их политического, экономического потенциала. И принцип уважения к правам этих суверенных государств. Так вот эта система начала размываться. Коллективный Запад, о котором мы сегодня так много говорим, не устраивает эта ситуация. Мир делится на макрорегионы, глобализация потерпела крах и отступила минимум на 20-30 лет. Следовательно, надо пересмотреть принципы, на которых формируются взаимодействия между государствами. И мне кажется, что вопросы суверенитета как раз таки и становятся этой разменной монетой. Отсюда и такое отношение к флагам. Честно говоря, у меня это вызывает серьезное беспокойство. Почему? Потому что эти принципы положены в основу Хельсинкского акта 1975 года, а именно этот документ подтвердил нерушимость послевоенных европейских границ. Отказываясь от этих принципов, они отказываются от всего послевоенного мироустройства. И здесь очень важно отметить, что наша реакция была спокойной, выдержанной, но достаточно жесткой, потому что МИД и все общество уже очень четко понимают одну истину. Речь идет даже не просто об уважении. Речь идет не о выгоде и каком-то экономическом сотрудничестве. Речь идет о политическом суверенитете Республики Беларусь. И речь идет о стабильности Европы в целом в будущем. А это такие принципы, ради которых мы будем стоять насмерть.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси