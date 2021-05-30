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О санкциях, обрушившихся на Беларусь, рассуждают эксперты в студии "Главного эфира"
Сразу после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair поднялся шквал протестов. Особенно активными по этой части были чиновники стран ЕС и США. Вслед за этим на нашу страну немедленно обрушилась лавина санкций без каких-либо разбирательств, без выяснения обстоятельств дела, а любые предложения выслушать противоположную сторону были отвергнуты с порога.
Итак, какие кары уже обрушились на Беларусь, а какие нам еще только обещаны? Спектр применяемых и, главное, предполагаемых санкций оказался невероятно широк. Рассказывает Олег Романов.
Один из депутатов латвийского сейма, похоже, все-таки нащупал пределы допустимого по этой части. Пределы эти постоянно расширяются, и может он лишь несколько поспешил - Айгарс Бикше предложил взять в заложники белорусских хоккеистов, которые находятся в Риге. Пока дело ограничивается менее экзотическими мерами.
Рад отметить, что я доволен дискуссией лидеров ЕС о Беларуси. Мы приняли очень важные меры и решения относительно белорусского режима. Среди прочегоя отмечу требование немедленно освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу. Возможны секторальные санкции, расширение списка лиц и организаций, в отношении которых действуют ограничительные меры.
Около десятка стран ЕС закрыли свое небо для компании "Белавиа"
Конечно, авиатрафик вообще серьезно угнетен пандемией, а в Европе особенно. И закрытие белорусского воздушного пространства повлияет на отрасль очень серьезно, хотя на разные компании по-разному. Есть рейсы, для которых небо над Беларусью - ключевой отрезок маршрута, например, перелет Ryanair из Греции в Литву. Вообще, санкциифактическиблокируют воздушный коридор Север-Юг и, безусловно, серьезно пострадают все, кто им активно пользовался, а это не только лоукостеры, но и компании стран Балтии и Скандинавии.
Нет сомнений, что санкции будут расширены. Вполне вероятно, что они могут стать жестче, затронуть сферы, не связанные с авиацией, к ним также могут присоединятся новые страны. По линии ООН вряд ли стоит ждать чего-либо, кроме резкостей. Здесь давно уже сформировались противостоящие друг другу блоки стран, которые голосуют, по преимуществу, за свои резолюции и почти неизменно против чужих:
Члены Совета Безопасности - Норвегия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты - решительно осуждают принудительное приземление 23 мая самолета Ryanair в Минске, нарушение норм авиационной безопасности и задержание журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги.
"Принудительная посадка" - это именно то, что белорусская сторона отрицает, а беспристрастное независимое расследование - то, на чем официальный Минск настаивает. Но это как раз заявление блока стран, которые Беларусь не слушают и не слышат. С оценкой инцидента выступил также Североатлантический альянс:
Это атака не только на фундаментальные демократические ценности, но и на важную роль независимых медиа! Мы поддерживаем санкции ЕС. Союзники по НАТО также введут определенные санкции!
Это все пустое: сотрудничество в рамках НАТО за последние год-полтора отмечено крайне низкой и неуклонно снижающейся активностью. Да и президент Эрдоган настоял, чтобы из официальных документов Альянса претензии к Беларуси исключить. Вопрос санкций обсудили в четверг главы МИД Евросоюза: их договоренности носят исключительно рекомендательный характер. Объявлено, что в июне свой пакет санкций введет Евросоюз - он станет уже четвертым и вряд ли инцидент с самолетом что-то здесь изменит. Меры давления обычно тщательно просчитываются, чтобы не пострадать самим и нанести максимальный ущерб наказуемому, а такое требует времени. Неким пакетом карательных мер грозят американцы, но тут вообще царит полная неопределенность. Собственно, все возможные санкции можно разделить на несколько категорий. Первые - скорее показательные и демонстративные, нежели эффективные: они уже действуют - речь о закрытом небе. Более серьезные - это карательные меры в отношении флагманов белорусской индустрии. И заявления, что Вашингтон и Брюссель изучают возможность репрессий в отношении Беларуськалия, уже звучали - ни сроки, ни степень суровости пока не анонсировались.
Следующий уровень жесткости - попытки нанести удар по белорусскому экспорту в целом: например, блокировать доступ к портам или грузовым терминалам
На это, судя по риторике, могут оказаться способны Литва и Латвия. Решение закрыть для Беларуси Клайпеду было бы для инициаторов самоубийственным, но тут не угадаешь: в Вильнюсе последнее время предпочитают эмоциональные решения рациональным. Ну а дальше следуют совершенно фантастические и почти невозможные варианты. Впрочем, стоит ли зарекаться? Стрелять по ногам собственным экономикам стало в эпоху COVID всеобщей модой. Итак, существует еще умозрительная возможность ввести запрет на пользование нефте- и газопроводами, которые проходят через Беларусь. Блокировать транзит грузоперевозок из Китая. Это, безусловно, было бы чревато экономической катастрофой, но не только для нас. Подобное означало бы паралич континентальной торговли и тектонические геополитические перемены. Скажем, десятилетие совали палки в колеса "Северному потоку" - тут бы пришлось эти палки извлекать. Стали бы бессмыслицей годы и миллиарды, потраченные на инфраструктуру Нового шелкового пути. И, наконец, началась бы торговая война всех со всеми. Вера в человеческий здравый смысл дает надежду, что стрелять себе по ногам очередями все-таки не станут - это чересчур даже для правительств, ушибленных COVID.
Обсуждение в студии "Главного эфира"
А вы как думаете? Будут продолжать своими же санкциями стрелять себе же по ногам?
Кроме экономического, мы на неделе наблюдали уникальный элемент политического давления. Инциденты со снятием и заменой флагов других государств - это уже красная линия? Вы можете вспомнить такое в дипломатической практике?
Ведущий: Инцидент с заменой флага на другую символику в Риге - это уже переход красной черты?
Вне всякого сомнения, да. Давайте говорить об этой ситуации на полном серьезе. Это проявление важного глубинного процесса, который начался лет 10 назад, с финансового кризиса 2008 года. Мир с середины XVII века, с момента создания Вестфальской системы, базируется на определенных принципах. Принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств, принцип целостности суверенных государств, принцип равенства суверенных государств независимо от их политического, экономического потенциала. И принцип уважения к правам этих суверенных государств. Так вот эта система начала размываться. Коллективный Запад, о котором мы сегодня так много говорим, не устраивает эта ситуация. Мир делится на макрорегионы, глобализация потерпела крах и отступила минимум на 20-30 лет. Следовательно, надо пересмотреть принципы, на которых формируются взаимодействия между государствами. И мне кажется, что вопросы суверенитета как раз таки и становятся этой разменной монетой. Отсюда и такое отношение к флагам. Честно говоря, у меня это вызывает серьезное беспокойство. Почему? Потому что эти принципы положены в основу Хельсинкского акта 1975 года, а именно этот документ подтвердил нерушимость послевоенных европейских границ. Отказываясь от этих принципов, они отказываются от всего послевоенного мироустройства. И здесь очень важно отметить, что наша реакция была спокойной, выдержанной, но достаточно жесткой, потому что МИД и все общество уже очень четко понимают одну истину. Речь идет даже не просто об уважении. Речь идет не о выгоде и каком-то экономическом сотрудничестве. Речь идет о политическом суверенитете Республики Беларусь. И речь идет о стабильности Европы в целом в будущем. А это такие принципы, ради которых мы будем стоять насмерть.
Насколько адекватной была реакция Беларуси на демарши Литвы и Латвии?
В итоге мы видим, как стрелы постепенно сходятся на России и даже Китае. Есть вероятность, что это и есть конечная цель всей истории?
Ведущий: Хотим летать на море, как летали раньше. Уж точно не хотим войны. А в Ваших ответах проскользнуло, что эскалация может привести к разным ситуациям. А что дальше? Это закончится? Можете что-то оптимистичное сказать?
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
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