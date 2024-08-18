О сердце белорусского севера - Шумилинском районе - смотрите в проекте "Место для жизни"

Россыпь голубых озер, большие запасы полезных ископаемых и "вековые технологии" - в каждом регионе нашей страны есть своя жемчужина. Например, в Северном - Шумилинский район. Небольшой по численности населения (около 16 тыс. человек), но внимания уровню жизни от этого не меньше.

Реконструируют объекты жилфонда, инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры. Модернизируют производства и строят новое жилье. На предприятиях трудятся династиями. Район сочетает в себе то самое "белорусское спокойствие" и уникальные пейзажи Поозерья, а это привлекает новых жителей.

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Сердце белорусского севера. Шумилинский район с населением около 16 тыс. человек. Небольшой по численности, но это не мешает называть уголок "легкими Европы" и "космосом на земле".

Удивительный ландшафт Белорусского Поозерья. Заказник "Козьянский". Верховые и открытые низинные болота, сосновые леса, заливные луга и озера. Здесь нет оборудованных троп, но…

"На нашей территории рахработано 5 маршрутов. Построены они так, что можно понять о флоре и фауне нашего заказника на каждом маршруте", - рассказал директор заказника "Козьянский" Александр Добровольский.

Самый короткий - длиной 5 км. На территории заказника 518 озер, наибольшие из них - Мошно, Рассолай и Красомай. Болота - это место обитания краснокнижных животных и птиц, которых больше не встретишь нигде в Беларуси.

На площади около 5 квадратных километров сформировалось более 400 озер. Россыпь водных зеркал и все это в обрамлении разноцветных мхов. Один из них - Сфагнум. Его оттенок зависит от степени влажности - может быть от красно-бурого до ярко-зеленого.

Озерный край вдохновляет и на творчество. Александр Любимов - гончар со стажем. Больше 20 лет формирует изделия из глины, а воображает новые во время рыбалки: чесночницы в виде домика с окошками, пузатые чайники или "отдыхающие" солонки - кухонная утварь для разных целей и вкусов и все это с "дымком".

Шумилинский район богат полезными ископаемыми, здесь большие запасы торфа и глины. Последнюю используют в промышленных масштабах. Это "фундамент" Обольского керамического завода.

Почти век основной вид выпускаемой продукции - кирпич. В этому году выйдут на новый уровень. По программе "Один район - один проект" внедряют технологии обжига с использованием твердых видов топлива. В качестве альтернативы природному газу будут использовать торф и нефтяной кокс.

Мы оставляем 20 % природного газа и 80 % твердого топлива. Мы имеем два вида топлива, которые позволят нам стабильно работать независимо от экономической ситуации. Сергей Левшов, директор Обольского керамического завода

Кроме того, автоматизируют процесс сортировки и упаковки готовой продукции.

"Ранее на этом отделении вся работа по сортировке и упаковке обожженной продукции, в частности кирпича, проводилась в ручном режиме. Работали люди, в основном девчата, которые за смену поднимали и перекладывали порядка 25-30 т", - рассказал Сергей Левшов.

В Шумилинском районе за первое полугодие 2024 года объем инвестиций в основной капитал составил почти 27 млн рублей. Около половины ушло на модернизацию производств и покупку нового оборудования.

И вот еще пример предприятия, где "с заботой о людях" - предприятие по изготовлению полимерной тары.

Ежемесячно до 160 т полипропилена превращают в готовые изделия разных размеров, цветов и дизайна. В основном производится упаковка для молочной, рыбной и метизной продукции. Количество увеличивают и засчет ежегодной модернизации.

В основном продукция отправляется в страны СНГ: Армения, Казахстан, Узбекистан. Основными нашими покупателями являются Россия и Беларусь. Александр Кабанчук, директор предприятия по изготовлению полимерной тары

"Я родился и вырос в Шумилино, это моя родина, не вижу смысла уезжать, здесь достойная зарплата, хорошие условия труда. Есть куда съездить, что посмотреть, у меня семья, двое детей, мы отдыхаем каждый выходные", - рассказал слесарь-ремонтник, автомеханик предприятия по изготовлению полимерной тары Владимир Глушаков.

В районе за последнюю пятилетку введено в эксплуатацию более 17 тыс. кв. м жилья. Две недели назад приступили к закладке фундамента и строим 40-квартирный жилой дом, где будет арендное и социальное жилье. Сергей Галынчик, председатель Шумилинского райисполкома

Вклад в развитие родного места и от жителей района. Например, Армен познакомился с Беларусью больше 30 лет назад. Теперь он местный предприниматель. В арсенале несколько направлений: магазин стройматериалов, бизнес по грузоперевозкам и строительно-монтажные работы.

"Наши строители сегодня работают на всех социально значимых объектах: школы, большой текущий ремонт центральной районной больницы. Помощь просят разные организации, люди, мы помогаем", - поделился предприниматель, житель Шумилинского района Армен Сукиасян.

Кроме ряда бизнесов у Армена еще одна работа - многодетный отец. Большой семьей живут в Шумилино.