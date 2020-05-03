О штрафах, судебных исках и закатывании в бетон. Репортаж из Москвы

В России нерабочие дни продлили до 11 мая включительно. То есть еще около двух недель стране предстоит жить в режиме самоизоляции, а москвичам и жителям Подмосковья - в пропускном режиме. К нему до сих пор много вопросов.

Электронная система работает нестабильно, на оформление одного пропуска иногда уходит несколько часов, а бывает, система и вовсе зависает. Но каждый такой электронный сбой - это вполне реальный штраф. Минимальный - 5 000 российских рублей, сегодня это почти 70 долларов США.



Кстати, интересные цифры. Если смотреть на индекс самоизолированности граждан, то вчера днем в Минске он был выше, чем в Санкт-Петербурге, и слегка ниже, чем в Москве. И это на фоне отсутствия в Беларуси жесткого карантина! Вывод напрашивается сам собой: незачем запирать людей, когда они проявляют сознательность.



Но в Москве пошли другим путем. Удар терпит малый и средний бизнес. Сейчас эти сферы в глубоком кризисе (по данным ТПП России, около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность). Оплачивать несовершенную электронную систему просто нечем.



В штрафах, судебных исках и закатывании в бетон разбиралась наш московский корреспондент Дарья Белоусова-Петровская.





В эти дни выезд на съемку напоминает квест с разными уровнями сложности

Первое - продлить действующий пропуск на автомобиль. Электронная система постоянно дает отказ, несмотря на то что выезжать на работу нам не запрещено.Вызываем такси. Приложение принимает заказ, не требуя ввести номер электронного пропуска. Эту функцию сейчас выполняют сами водители такси.

Профсоюз таксистов Москвы уже обратился к руководству департамента транспорта столицы с просьбой освободить водителей от проверки электронных пропусков пассажиров. Во-первых, у них нет доступа к базам данных, а во-вторых, водитель по закону не уполномочен смотреть какие-либо документы. Несмотря на это, второй таксист нам отказывает в поездке, даже несмотря на аккредитацию МИД Российской Федерации.

Недавно подобная ситуация закончилась дракой и скандалом. Таксист отказался везти пассажирку, потому что система не считала QR-код на выход из дома. Девушка не захотела выйти из автомобиля. Тогда мужчина силой вытащил ее из машины и начал бить кулаками по лицу. Сейчас заявления от обоих лежат в отделении МВД. Полиция проводит проверку.

Татарское кафе за нарушение правил работы во время режима самоизоляции наказали: вход залили цементом

Вот это татарское кафе, которое находится в центре Москвы, за нарушение правил работы во время режима самоизоляции наказали вот таким радикальным способом. Вход залили цементом и заложили бетонными блоками. Можно сказать, замуровали. Теперь сюда точно уже никто не пройдет.

На такой беспредел в стиле лихих 90-х районные власти решились, потому что кафе продолжало работать, не обращая внимания на предписания суда и большие штрафы. Владельцы пошли на риск, чтобы хоть как-то в это время продержаться на плаву. Именно эта сфера бизнеса сейчас наиболее уязвима. Тем не менее рестораторы не имеют права на налоговые льготы, и, по словам экспертов, после отмены режима самоизоляции 90 % российских ресторанов могут больше не открыться.

Сегодня много вопросов и к законности штрафования водителей, у которых отсутствует цифровой пропуск на автомобиль. Номера таких машин теперь отслеживают с помощью видеонаблюдения. За проезд под каждой камерой, а их в Москве более 2 500, - штраф 5 000 российских рублей. Это примерно 70 долларов США. Несложно посчитать, что поездка по городу может вылиться в астрономическую сумму. А это прямое нарушение законодательства, ведь письма счастья могут прийти только в случае превышения скорости или аварии.

Общественным благом правительство России считает и всеобщую цифровизацию населения