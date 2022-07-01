О силе независимости Минска в специальном проекте Агентства теленовостей "НерушиМы".

После войны совершенно серьезно рассматривался вопрос о том, чтобы из Минска столицу перенести в другое место. Первоначальное ощущение было такое, что этот город просто невозможно будет восстановить. В этом смысле история Минска похожа на историю Сталинграда, который тоже хотели перенести в другое место из-за катастрофических разрушений. Немецкие захватчики варварскими методами оставили после себя жуткий след, беды и невиданное разорение.