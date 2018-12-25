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О сильных осадках предупреждают белорусские синоптики

Завтра по стране пройдет снег, мокрый снег, по западу с дождем. В отдельных районах слабый туман. Сильная гололедица осложнит ситуацию на белорусских дорогах в первый рабочий день этой недели. Днем по стране будет до плюс 5.

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