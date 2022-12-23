О символе нового года из стекла и хрусталя и реальных пушистых чемпионах

Они отличаются, они могут отличаться характером даже. Так как это животное, у него есть какое-то выражение. Оно может быть даже улыбчивое, может быть серьезное, всевозможные варианты бывают. Как шахматист просчитывает все вперед, все ходы наперед, так и здесь просчитываешь, что ты будешь делать дальше. Потому что то, что ты уже не успел сделать, разогревать до такой степени, чтобы можно было с ним работать, тяжело. Поэтому нужно заранее знать, что ты будешь делать.

Валерий Багинский, мастер - стеклодув стеклозавода "Неман"