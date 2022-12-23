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О символе нового года из стекла и хрусталя и реальных пушистых чемпионах

В предпраздничные дни "разведением" кроликов в промышленном масштабе занялись березовские мастера. Стеклянные и хрустальные, непохожие друг на друга и каждый со своим характером. Сувениры символа наступающего года разъедутся не только по Беларуси. Спрос на фигурки ручной работы велик у туристов, которые каждый год приезжают в Гродненский регион по безвизу на праздники. А вот у хозяйки кроличьей фермы в Ивьевском районе символы года приносят только высокие награды с соревнований. А в канун Нового года появился и новосел - черный Оникс. Продолжит Юрий Карнелович.

На домашней ферме Елены Савельевой всегда были только породистые кролики. В этом году хозяйка сделала исключение. Среди чистокровных появился новосел абсолютно черный - настоящий символ наступающего Нового года.

Чемпионы в своей породе - белые великаны

Разведением породистых кроликов женщина занимается уже более 20 лет. А любовь к ушастым еще с детства. Питомцев держал отец, небольшая ферма была в школе, даже выйдя замуж за военного, в отдаленных гарнизонах Елена Савельева не оставила свое хобби. Сегодня в коллекции несколько десятков питомцев разных пород. И все они признанные чемпионы. Особая гордость - белые великаны.


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Это, конечно, моя слабость. Они участвуют у меня в экспертных оценках. Чемпионы в своей породе. Но в принципе от скромности не умру, все призовые места у моих белых великанов.
Елена Савельева, кроликовод

Талисман коллекции - кролик Оникс

Но талисманом коллекции уже стал черный Оникс. Характер его идеально совпал с описанием символа года по восточному календарю. Зверек остроумный, бдительный, мягкий и дружелюбный.

Символ нового года - черный кролик Оникс - теперь самый главный на ферме. Это его первая съемка, но хозяйка уверяет, что не последняя. На протяжении всего года любой желающим может прийти к нему в гости, пообщаться и сфотографироваться. И он обязательно принесет удачу.

Кролик из стекла и хрусталя

"Разведением" кроликов в промышленном масштабе занялись и березовские мастера. Из стекла и хрусталя в канун праздника такие сувениры оказались самыми востребованными. Продукция штучная, делается исключительно вручную. К примеру, за смену мастер Валерий Багинский выдувает до 30 фигурок. Одинаковых нет.


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Они отличаются, они могут отличаться характером даже. Так как это животное, у него есть какое-то выражение. Оно может быть даже улыбчивое, может быть серьезное, всевозможные варианты бывают. Как шахматист просчитывает все вперед, все ходы наперед, так и здесь просчитываешь, что ты будешь делать дальше. Потому что то, что ты уже не успел сделать, разогревать до такой степени, чтобы можно было с ним работать, тяжело. Поэтому нужно заранее знать, что ты будешь делать.
Валерий Багинский, мастер - стеклодув стеклозавода "Неман"

Производство символа нового года из хрусталя более технологичное, но от того не менее сложное. Расплавленную массу заливают в специальные пресс-формы. А местные художники работают над созданием образа зверька.


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В течение года все это обдумывается, делается, что-то по ходу меняется. Когда мы это все вылепили в легком материале, снимаем гипсовую форму. Потом везем в Минск, там уже специалисты отливают саму форму. И уже когда привозят форму, мы это литье дорабатываем.
Сергей Шетик, главный художник стеклозавода “Неман”

Новогодние сувениры - это еще один этап в развитии предприятия. Рассчитаны они в том числе и на туристов, которые, как всегда, приедут в Гродненский регион в праздничные дни.

Фото: pixabay.com

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