О системе военных координат - в проекте "Диспозиция"

Самое пристальное внимание на Всебелорусском народном собрании получила тема безопасности. Форум позволил расставить приоритеты в вопросах обороны с поправкой на международную обстановку. О системе военных координат расскажем прямо сейчас в проекте "Диспозиция".



Все-таки мир не стоит на месте. Катится. И многим кажется - к хаосу. А дорожка прямо красным ковром стелется. Всего за несколько дней, когда Беларусь жила Всенародным собранием, страсти били рекорды.



Взять хотя бы Евросоюз и Россию. Они, похоже, идут на бескомпромиссную конфронтацию. Не очень оптимистично прозвучал комментарий главы российского МИД Сергея Лаврова относительно решимости Москвы к разрыву отношений с Брюсселем. "Хочешь мира -готовься к войне". Таков нынче лексикон, заметьте, сдержанных дипломатов.



Кстати, к нынешней ситуации Запад начал готовиться вполне себе заблаговременно. По всем статьям. И Беларусь здесь не в изоляции, на передовой! Даже если вспомнить инициативы оппозиции, которая заседает не где-то, а на Западе, то среди них немало с военным контекстом: выход из ОДКБ, возвращение полного контроля за своими системами ПВО (кстати, мы и так контроль не теряли, ну да ладно), еще там вывод российских военных объектов и даже перевод воспитательной работы на белорусский язык. Практически по каждому пункту ответ на народном вече прозвучал. Но любопытно еще вот что. Те, кто ратуют за освобождение Беларуси от ига российских баз, почему-то ориентируются на страны, где за расширение присутствия зарубежных военных разворачиваются целые кампании. Польша, Литва, Латвия очень ревностно следят друг за другом: как бы очередной батальон американский не проскочил мимо, к соседям. Это ведь огромные деньги. Развитие инфраструктуры, рабочие места, технологии… В борьбу за привлечение войск НАТО яростно вступила и Украина. Благо, Байден не так давно летальное оружие пообещал. Киев, тот вообще, что только не предлагает блоку – даже свое воздушное пространство использовать. А инструкторов иностранных, пожалуй, в Украине будет со временем больше, чем собственных войск.







Но нам предлагают не беспокоиться, при этом об ОДКБ забыть, систему ПВО за здорово живешь разрушить, российские объекты убрать. Потому что чувство дискомфорта вызывают. Вообще, было бы неплохо, конечно, чтобы Варшава, к примеру, выдавала Минску лицензии - сколько, где, каких войск размещать. И еще - на каком языке говорить. Как тут без инструкций? Мы же - как котята слепые… Дружим с Москвой, усиливаем, понимаешь, оборону. Вот как нас, если что, наклонить? С сильными-то не очень получается.



Решения, принятые на прошлом ВНС, позволили армии сделать значительный шаг вперед. Оптимизирована система управления, увеличен боевой компонент войск. Эффективные меры приняты для совершенствования коллективной обороны с нашими союзниками. Все это обеспечивает и гарантирует спокойную жизнь и мирный труд белорусского народа.



И все же, как бы надежно ни работала система защиты, обороноспособность не законсервируешь. Прилететь может, откуда не ждешь. А потому даже моргать сегодня военным непозволительно.



