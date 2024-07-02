О ситуации на белорусско-украинской границе рассказали в проекте "Диспозиция"

Обстановка на южных рубежах Беларуси ставит перед руководством страны и армией серьезные вопросы. Начиная с июля обстановка на границе с Украиной складывалась крайне тревожная. Это вызывало обеспокоенность в обществе. Об этом говорил и Президент. Подразделения ВСУ нарастили свою активность, стягивали огромное количество ударной техники.

Минск отреагировал на эскалацию - усилил южные рубежи. Несмотря на нарастающее напряжение, наша реакция вполне спокойная и взвешенная. Это ни в коем случае не говорит о слабости. Скорее, наоборот. Что еще наоборот в этой ситуации, узнаем в проекте "Диспозиция".

Много в последнее время внимания уделяется ситуации на границе с Украиной. И опять наблюдается разнополярность комментариев. Обстановка действительно неоднозначная. Не столь радостное положение дел на фронте у Киева, чтобы нарываться на обострение с Минском, и все же активность у наших рубежей возрастает. Вопрос не в том, штабная это прежде всего игра, отвлечение внимания или нет, но сам факт скопления войск совсем рядом - повод принимать меры. Беларусь прекрасно понимает, что не только, а может, и не столько Киев принимает решения по конфигурации частей и соединений ВСУ. Здесь однозначно видим действия, согласованные или напрямую управляемые Западом, у которого свой прицел на регион, и интересы Украины тут ни при чем. Поэтому и действует Беларусь осторожно и спокойно. Пусть туман рассеется мирно.

Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало. Концентрация вооруженных сил, пусть даже ничего не значащих, очень опасна во время боевых действий. Мы проанализировали ситуацию. Прекрасно понимаем, что никакого обострения нам не нужно. Мы всегда об этом говорили. Украинцы понимают, что мы ответим. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (02.07.2024 г.)

Кстати, ответить мы можем на агрессию, не разгоняясь даже. Военные уже усилили границу в четкой корреляции с ожидаемыми по масштабу и характеру угрозами. Заметила разведка, к примеру, на Ровенско-Житомирском направлении группировку с бронетехникой и реактивными системами залпового огня и мы сразу подтянули аргументы повышенного могущества - "Полонез". Причем достать "Полонез" может не только группировку противника, решившую прорваться на нашу территории. Комплекс бьет на 300 км. Под удар попадут и те, кто отдаст приказ.

"В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи Государственной границы Беларуси и поставленной задачей, дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам, готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов. Задача очень актуальная", - подчеркнул военнослужащий ракетных войск и артиллерии.

Обнаружены рядом с ленточкой между Беларусью и Украиной и подразделения спецназа ВСУ. Вот это уже серьезный признак разработки какого-то военного сценария. Если части с бронетехникой могли просто отвести подальше от линии огня для переформирования, то спецназ рядом с нами для чего-то другого. Готовят такие подразделения для диверсий и провокаций. Значит, мы задействовали на направлении специалистов, нейтрализующих подобные формирования.

"Изучали маршрут, местность, тренировали время на скорость, через которое прибудем на этот блокпост на поддержку, в нашем подразделении отработан этот вопрос. В наше неспокойное время это актуальная задача по усилению госграницы, потому что в любой момент могут пройти с сопредельного государства на территорию Беларуси, поэтому мы должны тренироваться", - пояснил военнослужащий сил специальных операций.

Между прочим, вот этот стиль, когда на любую новую опасность уже имеются инструменты реагирования, армия распространяет буквально на все стихии. Актуализировалась в Украине борьба в водоемах при захвате и удержании плацдармов. Так наши военные ввели в программу подготовки водолазов даже рукопашный бой.

"Есть свои определенные правила, которых необходимо придерживаться и, соответственно, водолазы между собой становятся в спарринг, контролируемый спарринг, который обеспечен страхующими водолазами. Спарринг на земле очень опасен, а под водой тем более, потому что все заключается в том, чтобы лишить соперника дыхания", - рассказал военнослужащий, водолаз.