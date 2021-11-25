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О ситуации с беженцами в ТЛЦ "Брузги" - Алексей Волков

Все же большинство беженцев не теряют надежды попасть в Европу, а именно в Германию, и ожидают открытия гуманитарного коридора. И уставшие от бездействия Евросоюза сегодня они вышли на митинг. При этом белорусы продолжают ежедневно участвовать в их жизни: гуманитарная помощь поступает в лагерь в течение всего дня. Подключились общественные организации. За тем, что происходит в эти минуты, следит наш корреспондент Алексей Волков (видео).

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