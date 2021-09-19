О ситуации с миграционным кризисом в Европе рассуждал А. Сыч в "Главном эфире"

Центром социальной напряженности продолжает оставаться восточная граница Евросоюза. В ожидании роста беженцев из уничтоженного "снарядами демократии" Афганистана, Еврокомиссия предложила пересмотреть существующую миграционную систему. Ситуация настолько серьезная, что евробюрократы фактически анонсировали пересмотр законов о правах человека, являющихся одним из столпов, на которых стоял Евросоюз.

Пока европейские буквоеды меняют слова местами, их силовики заставляют мигрантов ползать по колючей проволоке. Окровавленными их находят белорусские пограничники, оказывают первую медицинскую помощь и спасают от смерти. Речь идет о прекращении периода всеобщего европейского гуманизма. Вырабатываются правовые защитные меры для противостояния гуманитарным последствиям военных действий НАТО по всему миру. Подробнее в ситуации разбирался Андрей Сыч.