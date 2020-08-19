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О ситуации в Беларуси Роман Бабаян - главный редактор радиостанции "Говорит Москва"
Экспертное сообщество активно обсуждает ситуацию в Беларуси. Свое мнение высказал депутат Московской городской думы, главный редактор радиостанции "Говорит Москва". В своем телеграм-канале Роман Бабаян написал, что за происходящим в нашей стране он наблюдает уже несколько дней и видит, как белорусы губят Родину. Он призывает рабочих опомниться и посмотреть на ситуацию с другого угла. Свою позицию он пояснил и журналистам АТН.
Экспертное сообщество о ситуации в Беларуси
Роман Бабаян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" (Россия):
"Все события, которые разворачивались на постсоветском пространстве, да и не только на постсоветском, все протесты в разных странах мира всегда начинались одинаково и заканчиваются они, к сожалению, тоже одинаково. Первый раз с подобными протестами лично я столкнулся в Югославии, еще во времена президента Милошевича. Это был 1996 или 1997 год. Никто в мире тогда даже не слышал словосочетания "цветная революция". Это я не к тому, что в Беларуси мы наблюдаем цветную революцию.
Просто расскажу, как это происходило в Югославии, а вы найдите 10 отличий или даже 5.
Люди всегда выходят на улицу и протестуют против действующего президента. По разным причинам. Кто-то обвиняет президента, что нет четкой картины будущего, не понятно в какую сторону идет страна. Кто-то считает, что люди могли бы жить лучше, а живут хуже. Кто-то считает, что он очень талантливый, но не может себе найти применение и обвиняет в собственных неудачах власть, а президент - это высшее должностное лицо. Соответственно он обвиняет президента. Словом, на улицу выходят люди за все хорошее и против всего плохого. Но! Что происходит потом? В Югославии было все то же самое. Идут сначала студенты, потом к студентам присоединяются все остальные жители Белграда, если мы говорим про Белград. Все ходят сначала по тротуарам, не выходя на проезжую часть. Полицейские стоят вдоль тротуара. Потом это заканчивается митингом на центральной площади Белграда. На этом митинге музыкальные группы играют популярные композиции. Потом выступают различные политические оппозиционные деятели, и так много дней. Потом они начинают выходить на проезжую часть - здесь начинается первое столкновение с полицией, которые снимает огромное количество камер. И вся эта картинка уходит по всему миру.
И все скандируют: "Уходи, Милошевич!". Очень похоже на то, что мы слышим сейчас в Беларуси
А потом Милошевича не становится. Он перестает быть президентом Югославии, а потом и Югославия исчезает с карты мира. Я разговаривал в 1996-1997 году со студентами, которые тогда сидели в штабе протестного движения. Он находился в Белградском университете на философском факультете. Символом организации был кулак. Это сейчас мы с вами знаем, что этот кулак появлялся и в Египте, и на Украине, в Армении, в Грузии - везде, где происходили аналогичные события. И вот тогда эти студенты говорили: мы за все хорошее, нам надоел этот человек, мы не поминаем, куда идем дальше. В итоге Югославия исчезает с карты мира, а эти самые студенты сегодня уже взрослые люди, у которых семьи, и эти семьи надо кормить. И я встречаюсь с этим людьми и спрашиваю: вы довольны? И ответ такой: нет ничего – ни денег, ни работы. Ничего".
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