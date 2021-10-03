О событиях сентября, которые нас шокировали и оставили в недоумении, - в "Понятной политике" 4 октября

Не только миграционный кризис, но и другие события сентября, которые нас поразили, шокировали и оставили в недоумении. Гибель сотрудника КГБ при исполнении. Невероятная жестокость невероятных, а также почему осуждать выборы в Беларуси - это можно, а вот в Германии - YouTube сразу все банит? Правда без права высказывания и как невозможность расстаться с прошлым для Великобритании стала топливным кризисом настоящего? Об этом и не только поговорим в "Понятной политике".Смотрите 4 октября после "Панорамы".