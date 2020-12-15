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О сохранении исторической памяти и преступлениях нацизма говорили на встрече в Слуцке

О сохранении исторической памяти и преступлениях нацизма сегодня говорили в Слуцке. Участники круглого стола начали свою встречу с просмотра знаменитой хроникальной ленты "Люди с черными душами". Это фильм, который стал актуальным через десятилетия в наше время, когда идут попытки переписать историю Великой Отечественной войны. Киноэкскурс участники встречи дополнили цифрами и фактами из военной летописи Случчины, а также презентацией книги "Случчина помнит".

Юных участников встречи пригласили на туристические военно-патриотические маршруты. Пешие и велопрогулки местного центра турызма знакомят жителей и гостей Случчины с памятными местами военной истории региона. Кульминацией сегодня стала церемония торжественного возложения цветов к памятнику воинам-освободителям в центре Слуцка.

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