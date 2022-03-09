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О сохранении исторической памяти рассказал лауреат Госпремии Беларуси скульптор Константин Костюченко

Сегодня творческая интеллигенция Беларуси имеет все шансы стать рупором своей эпохи. О сохранении исторической памяти в бронзе и мраморе рассказал в интервью Агентству теленовостей лауреат Госпремии Беларуси скульптор Константин Костюченко. Его "Врата памяти" в Тростенце не оставляют равнодушными даже самых холодных политиков. Каждый художник, прежде чем лепить скульптуру, проводит исследовательскую работу через архивы и обязательно с историками. Этому же этапу обучают сегодня и молодых скульпторов.

Констатируют, что сегодня в Академии искусств не без молодых Азгуров. Преподаватели занимаются со студентами как с философами и объясняют, почему важно работать над антивоенными проектами.

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