О состоянии художественной школы в Беларуси - 3 июля в рамках информационного канала АТН

Беларусь славится мастерами искусств. За годы нашей независимости десятки признаны народными на официальном уровне. Каждый зафиксировал достояния страны в масле и скульптуре - причем навечно. Не отстает ли от признанных гуру арт-молодежь и достаточно ли мотивации от государства молодым Савицким? Критик номер один и первый заместитель председателя Белорусского союза художников Наталья Шарангович разложила актуальную "палитру" возможностей, которая без ценника, а в качестве поощрения от государства.