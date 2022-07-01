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О состоянии художественной школы в Беларуси - 3 июля в рамках информационного канала АТН

Беларусь славится мастерами искусств. За годы нашей независимости десятки признаны народными на официальном уровне. Каждый зафиксировал достояния страны в масле и скульптуре - причем навечно. Не отстает ли от признанных гуру арт-молодежь и достаточно ли мотивации от государства молодым Савицким? Критик номер один и первый заместитель председателя Белорусского союза художников Наталья Шарангович разложила актуальную "палитру" возможностей, которая без ценника, а в качестве поощрения от государства.

Сможем ли по современной абстракции читать историю современной Беларуси и не брезгуют ли начинатели национальной темой? Предметный разговор состоится уже в это воскресенье в рамках информационного канала Агентства теленовостей.

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