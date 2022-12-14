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О современном невидимом фронте, который обеспечивает защиту, невзирая на масштабность угроз
На этой неделе профессиональный праздник отмечают специалисты войск радиоэлектронной борьбы. Деятельность подразделений РЭБ, как правило, скрыта от глаз, но имеет масштабные последствия. С помощью электронных инструментов можно нейтрализовать беспилотник или парализовать систему управления любого уровня. О современном невидимом фронте - в проекте "Диспозиция".
В последнее время кто только не возвестил о себе неприлично громко! Блогеры, демократы, Виктор Бут, эти, как его, кейсы, нарративы, и… беспилотники. Причем беспилотники явно в выигрышном положении, ибо являют себя ньюсмейкерами по несколько раз на дню. И можно сказать, погоду в сфере безопасности делают. А были попытки со стороны дронов и Беларусь в мировые массмедиа вывести. Но что-то не так пошло, мелко вышло. 30 мая со стороны Украины беспилотник так даже с боевыми гранатами к нам направили. И вроде неплохо на курс встал, пару сотен метров так точно над Беларусью парил. А потом того, крякнул. А вот в декабре, на днях можно сказать, еще один дрон в гости из Незалежной заглянул и - целым остался! В целости его посадили. В обоих случаях, а вообще их гораздо больше, нейтрализовать аппараты удалось благодаря подразделениям радиоэлектронной борьбы РЭБ.
Инструменты РЭБ по сравнению с иными не так заметны, ибо не бомбят и не взрывают. Нет романтики. Но порой средства этого рода войск играют большую роль, нежели летальное оружие. А дело в том, что подразделения РЭБ способны нивелировать любое преимущество неприятеля в ударных комплексах. Любое. Что касается высокоточного оружия, то умные ракеты можно и вовсе превратить в пустышки с помощью относительно недорогой аппаратуры. Именно такую и производят отечественные предприятия. Воздействуя на системы навигации и радиоуправления, специальные станции помех могут повредить искусственный интеллект ракеты и увести ее с курса. Способны они также вывести из строя электронную систему боевых самолетов. Подобным оборудованием обладают считанные страны.
Решают с помощью РЭБ и более приземленные задачи. К примеру, станции радиомониторинга по одному звонку с мобильного телефона могут запеленговать и определить местоположение диверсанта или террориста. И даже там, где казалось бы, невозможно поставить надежный щит, срабатывают системы РЭБ, нейтрализуя спутниковые комплексы, парализуя инфраструктуру управления, обеспечивая защиту во всех диапазонах и частотах, невзирая на масштабность угроз. Несложно понять, что для Беларуси, обладающей компактной армией, такие возможности ассиметричного ответа носят стратегический характер.
Игорь Данильчик, начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба ВооруженныхСилБеларуси:
На электронном поле сегодня, как правило, начинается, а зачастую и решается исход противостояния. Соперничество на этой площадке не прекратится. Ведь здесь любую точку роста можно сделать точкой болевой. А доминирование в технике обнулить бесперспективностью его использования. Этим и занимаются специалисты радиоэлектронной борьбы. Кстати, они не только мирное небо обеспечивают, но и при необходимости - абсолютно чистый эфир.
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