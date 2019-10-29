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О создании безбарьерной среды на выборах говорили в Могилеве

О создании безбарьерной среды на избирательных участках говорили сегодня на тренинге в Могилеве в рамках единого дня обучения. Как сделать процесс голосования более доступным, обсудили с волонтерами движения "Доброе сердце" БРСМ, представителями общественных объединений, в том числе инвалидов по зрению и инвалидов-колясочников: они высказали свои пожелания и дали советы.

Во время выборов в парламент страны только на участках Могилевского региона будут работать свыше 600 волонтеров.

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