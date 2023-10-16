О создании в Беларуси условий для совмещения карьеры и семейных обязанностей рассказала Костевич

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, как в Беларуси создают условия для совмещения карьеры и семейных обязанностей, на международной конференции "Семья в центре социально-демографической политики государства", сообщает БЕЛТА.

"Поддержка семьи - приоритетная государственная политика. Почему-то в большинстве случаев ее рассматривают как финансовую поддержку. Бесспорно, она серьезна. Только на пособия семьям, воспитывающим детей, в этом году будет направлено Br3,5 млрд. Но поддержка - это также здравоохранение, образование, оздоровление и гарантии. У нас комплексный подход к сохранению традиционных семейных ценностей. А цель у нас одна - счастливая семья", - сказала Ирина Костевич.

По ее словам, в современном мире необходимо создать условия для поддержания баланса семейных обязанностей и карьеры. "Белорусская женщина очень образованна и хочет реализовать себя в профессии. Это важно, и государство заинтересовано в таких профессионалах. Поэтому его задача - через Трудовой кодекс создавать этот баланс", - добавила министр.



Многое уже начали делать. В 2020 году были внесены изменения в Трудовой кодекс, которые регулировали дистанционную работу. Получает свое развитие и гибкий график работы. "Если раньше мы предоставляли возможность многодетным семьям взять в неделю один оплачиваемый и свободный от работы день, чтобы решить семейно-бытовые вопросы, то с 1 января 2024 года запускается альтернативный вариант. Вместо одного дня в неделю можно сократить рабочий день на один час. Это гибко, удобно и комфортно", - отметила Ирина Костевич.

Минтруда также разработало ряд новых предложений, которые намерено обсудить с белорусскими семьями. "Наша задача - создать комфортные условия. Это уход за детьми, услуги детских садов, гибкий график работы, группа продленного дня для школьников. Все эти направления очень важны для наших семей", - сказала Ирина Костевич.