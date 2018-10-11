О спасенных 75 лет назад судьбах вспоминали в Новогрудке

События военных лет сегодня вспоминали в Новогрудке. 75 лет назад, осенью 1943, здесь через туннель, который вырыли узники гетто, спаслись порядка 200 человек. В Беларусь сегодня приехали дети и внуки выживших. О жутких испытаниях своих родных они узнали всего несколько лет назад. О туннели жизни и судьбах спасенных - Елена Бормотова.

Каждую осень они из разных уголков мира приезжают в Новогрудок - дети и внуки тех, кто 75 лет назад смог сбежать из гетто. Еще недавно они были совершенно незнакомыми людьми, но их объединили судьбы родных. Тех, чьи лица сегодня на старых довоенных фотографиях в темном помещении барака гетто.

На окраину города в августе 42-го немцы приводят около полутысячи специалистов из уже существующего в Новогрудке гетто для создания трудового лагеря. Среди узников - семья Кушнер. Зейдель и трое его детей. Сын Хоня и две дочери: Лея и Рая - бабушка Джареда Кушнера, зятя президента Америки, которые и сегодня помнят о трагедии своей семьи.

Гетто в Новогрудке имело статус трудового лагеря. В каменных неотапливаемых помещениях, которые до войны служили хозпостройками городского суда, находилось более 500 человек. Бараки и стали экспозиционными залами музея еврейского сопротивления.

Создать атмосферу, максимально приближенную ко времени трудового лагеря. В комнатах площадью 13 квадратных метров размещались от 20 до 30 человек. Спали на трехэтажных деревянных нарах по три человека на ярусе. Каждое спальное место подписано. О бытовых условиях и речи быть не могло.

Под нарами лаз в тоннель, который узники рыли по ночам на протяжении 4 месяцев чем могли. Землю прятали на чердаке и за деревянной обшивкой стен. Катализатором побега стало убийство гауляйтера Кубе. Узники опасались, что гетто будет полностью уничтожено. На момент побега здесь было около 250 человек. На сегодня известно, что в живых остались 119 человек. Многие из них затем стали участниками еврейского партизанского отряда братьев Бельских. 68 погибли, в том числе и сын Кушнера. Судьбы 30 неизвестны.