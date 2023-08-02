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О спорткомплексах с интересной историей в рубрике "Домашняя арена"

Все спортивные объекты уже готовы принимать соревнования! На базе Белорусского университета физической культуры определят лучших в современном пятиборье -будет задействовано сразу три площадки. А РЦОП по легкой атлетике на улице Калиновского станет местом состязаний для метателей. О спорткомплексах с интересной историей прямо сейчас расскажем в рубрике "Домашняя арена".

База Белорусского университета физической культуры прямо сейчас - уникальный объект для страны. Здесь умеют не только растить будущих чемпионов, но и вполне готовы принимать соревнования международного уровня.

Во-первых, это единственный объект, где готовят тренерские кадры в нашей стране, здесь созданы все условия для подготовки тренерских кадров, здесь современный стадион, современный бассейн, современный атлетический манеж, учебно-спортивный комплекс, который насчитывает 12 спортивных залов, здесь могут студенты, спортсмены в одном месте заниматься и учебой, и спортом.
Владимир Клинов, проректор по учебной работе БГУФК

Меньше года назад - 2 сентября 2022-го после реконструкции был торжественно открыт стадион - важный момент не только для студентов, спортсменов, но и для населения столицы.

Студенческий кампус уникален, чтобы были собраны все спортивные объекты воедино, такое есть в единичных случаях, плюс у нас здесь и общежития, это не только учреждение образования, но и международный центр подготовки, тренируются национальные компании по плаванию, и сборная команда по пятиборью, по гребле приезжают на сборы, летом у нас востребовано, из других стран приезжают национальные сборные команды.
Сергей Репкин, ректор БГУФК
С 6 утра здесь уже население на стадионе бегает, вокруг площадки, вечером детвора играет в футбол, кто-то постарше занимается скандинавской ходьбой, очень много групп, которые занимаются бегом, в последнее время заниматься спортом очень популярно.
Владимир Клинов, проректор по учебной работе БГУФК

История университета началась с небольшого техникума физического воспитания в 1929 году. Уже через несколько лет, в 1937-м, благодаря своим студентам техникум получил статус «института физкультуры». Свое современное название альма-матер получит уже в новом веке, в 2003 году.

А через 11 лет на базе БГУФКа появятся два важных объекта - Легкоатлетический манеж и Плавательный комплекс. В бассейне, к слову, занимаются не только чемпионы - в их числе и самый титулованный белорусский паралимпиец - Игорь Бокий, но и предоставляются услуги населению.

Учебно-спортивный комплекс у нас старше, он уже в эксплуатации с 1997 года.
Владимир Клинов, проректор по учебной работе БГУФК
В целом организация проведения соревнований уровень, так как я поездил по странам, посмотрел, это высший класс, чемпионат мира можно железно проводить на таких объектах, все есть.
Максим Марук, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров по современному пятиборью

Соревноваться юноши до 19 лет будут в четырех видах пятиборья - без верховой езды. Чемпионы будут определяться на стадионе - по итогам бега со стрельбой, плавание пройдет в специализированном под этот вид спорта комплексе, а фехтовать будут в Легкоатлетическом манеже.

Как раз в Легкоатлетическом манеже на протяжении месяца проходили репетиции церемонии открытия II Игр стран СНГ, без сомнения, яркое шоу можно будет увидеть уже в субботу на "Минск-Арене".

А это РЦОП по легкой атлетике по улице Калиновского, хорошо знакомое место для представителей нашей королевы спорта.

В основном это взрослая команда, взрослые спортсмены, это национальная команда, переменный состав, в легкой атлетике будет выступать спортсмены до 14 лет, соответственно они приходили, смотрели, но в любом случае соревнования носят стрессовый характер, будет адреналин, будет приятно смотреть.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики
Рождение этому учреждению дал Петр Миронович Машеров, который в середине 70-х годов, когда он был в служебной командировке в Швеции и Норвегии и увидел подобное сооружение такого типа из склеенного деревянного бруса. Прибыв сюда после командировки, поставил задачу соответствующим министерствам, чтобы наладить собственное производство подобных сооружений.
Александр Ройко, директор РЦОП по легкой атлетике

Дата постройки объекта - 1982 год, но ввести его в эксплуатацию получится гораздо позже.

Был ряд недоработок, которые продолжались до 24 февраля 85-го года, 24 февраля был неприятный инцидент, был пожар в этом заведении, 1 января 2004 года является год создания Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. В скором времени будем праздновать 20-летие нашего учреждения. Это теперь единый комплекс, где есть место и для гимнастики, и для борцов, и для боксеров. И здесь занимаются все наши легкоатлеты, проводятся сборы разного уровня, в том числе международные, проводятся все мероприятия. Центр имеет очень богатую интересную историю.
Александр Ройко,директор РЦОП по легкой атлетике

Легкоатлетический стадион перешел на международные стандарты в 2011 году - прошла реконструкция сооружения. Трибуны до недавнего времени вмещали тысячу зрителей, а сейчас здесь смогут разместить полторы тысячи болельщиков. Манеж же рассчитан на тысячу мест.

И ценный опыт проведения международных соревнований у РЦОПА имеется.

Мы уже на этом объекте в 2017 году проводили Кубок Европы в беге на 10 тыс. метров, но сама структура за это время улучшилась, в этом году еще много строительства производится, и, соответственно, легкая атлетика здесь может спокойно принять II Игры стран СНГ.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики

Метание диска, молота, копья, толкание ядра - в этих дисциплинах белорусы неизменно демонстрируют высокие результаты. Поэтому нет сомнений, что гимн Беларуси на стадионе РЦОПа прозвучит, и не раз!