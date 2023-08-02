О спорткомплексах с интересной историей в рубрике "Домашняя арена"

Был ряд недоработок, которые продолжались до 24 февраля 85-го года, 24 февраля был неприятный инцидент, был пожар в этом заведении, 1 января 2004 года является год создания Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. В скором времени будем праздновать 20-летие нашего учреждения. Это теперь единый комплекс, где есть место и для гимнастики, и для борцов, и для боксеров. И здесь занимаются все наши легкоатлеты, проводятся сборы разного уровня, в том числе международные, проводятся все мероприятия. Центр имеет очень богатую интересную историю.

Александр Ройко,директор РЦОП по легкой атлетике