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О спорткомплексах с интересной историей в рубрике "Домашняя арена"
Все спортивные объекты уже готовы принимать соревнования! На базе Белорусского университета физической культуры определят лучших в современном пятиборье -будет задействовано сразу три площадки. А РЦОП по легкой атлетике на улице Калиновского станет местом состязаний для метателей. О спорткомплексах с интересной историей прямо сейчас расскажем в рубрике "Домашняя арена".
База Белорусского университета физической культуры прямо сейчас - уникальный объект для страны. Здесь умеют не только растить будущих чемпионов, но и вполне готовы принимать соревнования международного уровня.
Во-первых, это единственный объект, где готовят тренерские кадры в нашей стране, здесь созданы все условия для подготовки тренерских кадров, здесь современный стадион, современный бассейн, современный атлетический манеж, учебно-спортивный комплекс, который насчитывает 12 спортивных залов, здесь могут студенты, спортсмены в одном месте заниматься и учебой, и спортом.
Меньше года назад - 2 сентября 2022-го после реконструкции был торжественно открыт стадион - важный момент не только для студентов, спортсменов, но и для населения столицы.
Студенческий кампус уникален, чтобы были собраны все спортивные объекты воедино, такое есть в единичных случаях, плюс у нас здесь и общежития, это не только учреждение образования, но и международный центр подготовки, тренируются национальные компании по плаванию, и сборная команда по пятиборью, по гребле приезжают на сборы, летом у нас востребовано, из других стран приезжают национальные сборные команды.
С 6 утра здесь уже население на стадионе бегает, вокруг площадки, вечером детвора играет в футбол, кто-то постарше занимается скандинавской ходьбой, очень много групп, которые занимаются бегом, в последнее время заниматься спортом очень популярно.
История университета началась с небольшого техникума физического воспитания в 1929 году. Уже через несколько лет, в 1937-м, благодаря своим студентам техникум получил статус «института физкультуры». Свое современное название альма-матер получит уже в новом веке, в 2003 году.
А через 11 лет на базе БГУФКа появятся два важных объекта - Легкоатлетический манеж и Плавательный комплекс. В бассейне, к слову, занимаются не только чемпионы - в их числе и самый титулованный белорусский паралимпиец - Игорь Бокий, но и предоставляются услуги населению.
Учебно-спортивный комплекс у нас старше, он уже в эксплуатации с 1997 года.
В целом организация проведения соревнований уровень, так как я поездил по странам, посмотрел, это высший класс, чемпионат мира можно железно проводить на таких объектах, все есть.
Соревноваться юноши до 19 лет будут в четырех видах пятиборья - без верховой езды. Чемпионы будут определяться на стадионе - по итогам бега со стрельбой, плавание пройдет в специализированном под этот вид спорта комплексе, а фехтовать будут в Легкоатлетическом манеже.
Как раз в Легкоатлетическом манеже на протяжении месяца проходили репетиции церемонии открытия II Игр стран СНГ, без сомнения, яркое шоу можно будет увидеть уже в субботу на "Минск-Арене".
А это РЦОП по легкой атлетике по улице Калиновского, хорошо знакомое место для представителей нашей королевы спорта.
В основном это взрослая команда, взрослые спортсмены, это национальная команда, переменный состав, в легкой атлетике будет выступать спортсмены до 14 лет, соответственно они приходили, смотрели, но в любом случае соревнования носят стрессовый характер, будет адреналин, будет приятно смотреть.
Рождение этому учреждению дал Петр Миронович Машеров, который в середине 70-х годов, когда он был в служебной командировке в Швеции и Норвегии и увидел подобное сооружение такого типа из склеенного деревянного бруса. Прибыв сюда после командировки, поставил задачу соответствующим министерствам, чтобы наладить собственное производство подобных сооружений.
Дата постройки объекта - 1982 год, но ввести его в эксплуатацию получится гораздо позже.
Был ряд недоработок, которые продолжались до 24 февраля 85-го года, 24 февраля был неприятный инцидент, был пожар в этом заведении, 1 января 2004 года является год создания Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. В скором времени будем праздновать 20-летие нашего учреждения. Это теперь единый комплекс, где есть место и для гимнастики, и для борцов, и для боксеров. И здесь занимаются все наши легкоатлеты, проводятся сборы разного уровня, в том числе международные, проводятся все мероприятия. Центр имеет очень богатую интересную историю.
Легкоатлетический стадион перешел на международные стандарты в 2011 году - прошла реконструкция сооружения. Трибуны до недавнего времени вмещали тысячу зрителей, а сейчас здесь смогут разместить полторы тысячи болельщиков. Манеж же рассчитан на тысячу мест.
И ценный опыт проведения международных соревнований у РЦОПА имеется.
Мы уже на этом объекте в 2017 году проводили Кубок Европы в беге на 10 тыс. метров, но сама структура за это время улучшилась, в этом году еще много строительства производится, и, соответственно, легкая атлетика здесь может спокойно принять II Игры стран СНГ.
Метание диска, молота, копья, толкание ядра - в этих дисциплинах белорусы неизменно демонстрируют высокие результаты. Поэтому нет сомнений, что гимн Беларуси на стадионе РЦОПа прозвучит, и не раз!