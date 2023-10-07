О суверенитете как высшей ценности народа и государства - в рубрике "Скриншот"

Кто там придет к власти - это зависит от польского населения, но единственное, мы не хотим, чтобы поляки считали нас чужими людьми, врагами. Мы этого не хотим. Мы никогда не ставили своей цельюдаже обострять с ними отношения, нам это не надо. У нас 200-250 тысяч поляков живет, правда, наших, это мои поляки, я всегда так подчеркиваю. Это поляки, но это мои поляки, и они не хотят в Польшу ехать, они здесь живут и будут жить.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси