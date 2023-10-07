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О суверенитете как высшей ценности народа и государства - в рубрике "Скриншот"
Министерство обороны Беларуси - едва ли не единственное профильное ведомство в регионе, которое продолжает соответствовать своему названию. Среди приоритетов официального Минска - здравоохранение, образование и поддержка населения. Мы не увеличиваем численность армии, не создаем угрозу соседям и даже приглашаем всех желающих принять участие в наблюдении за учебными маневрами. В ответ пронзительная тишина. В специфике региональной безопасности разбирался Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".
Наш выбор - самодостаточность
Безопасность - едва ли не основная задача государства. Военная, продовольственная, энергетическая. Нет более или менее приоритетных направлений. Сегодня важно все. Геополитическая ситуация подтверждает тезис, которым руководствуется наш Президент на протяжении всей своей деятельности - рассчитывать надо только на себя, на свои силы. Именно поэтому так трепетно и рачительно относились в 90-е к каждому предприятию. Зато сегодня имеем то самое "фамильное серебро" Беларуси, которое позволяет относительно небольшой европейской стране принимать самостоятельные решения без оглядки на мнение в Брюсселе, Вашингтоне или Лондоне.
"Фамильное серебро" Беларуси
Когда я пришел к власти, первое, что я заметил, страна была по кусочкам разделена: это - одному клану, это - второму, этот завод - тому, коммерческие структуры - здесь, этот участок города Минска - этим коммерсантам, все было поделено. Все ждали президента другого, не этого, которого вы избрали. И когда Лукашенко пришел и запретил, остановил этот обвал.
На шаг впереди
Самостоятельный путь - дорогое удовольствие и неспроста Александр Лукашенко адресовал нам с вами в январе 2022 года те самые три вопроса. Еще не разразилось горячее противостояние на Украине, но уже очевидно было, к чему все идет. Глубочайшее понимание и способность главы государства быть на шаг впереди грядущих событий позволяет нам нивелировать угрозы или, как говорится в народе, подстелить соломку. Но падать никто и не собирается.
Мы не будем покупать тысячи танков, у нас для этого средств нет, да и возможностей, но у нас есть, как всегда, возможность нанестинеприемлемый ущерб. То есть прежде, чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет такой, что для них неприемлемо. Поэтому тренируемся. Ничего чрезвычайного здесь нет.
Масштабирование конфликта
Милитаризация региона подталкивает к закономерным действиям на упреждение. Не реагировать - значит проявлять беспечность. Особенно на фоне того, как наши соседи переориентируют гражданскую инфраструктуру под военные нужды. На смену белорусскому калию в литовские порты пришли американские танки. Накачивание региона пусть и устаревшими видами вооружений так или иначе ведет к масштабированию конфликта в центре Европы.
Литовцы должны понимать, что они от этого ничего не получат. Их просто используют. Мы это все видим и спокойно готовимся к тому, чтобы работать против этих танков, но опять же эти"Леопарды" не новейшего образца, да и не для нашей территории они созданы, поэтому, наверное, американцы это понимают и не очень сюда тащат эти "Леопарды", так как хочет Зеленский. Но пообещали, поэтому хоть старье, но отдают.
Варшавская карта
Западные ястребы успешно продолжают играть на польском направлении. Подначивая имперские амбиции официальной Варшавы, дестабилизируют обстановку в регионе. Дергая за ниточки своих кукол, Вашингтон втягивает Польшу в горячее противостояние. Воевать готовы не только до последнего украинца. Парламентская кампания - тому яркое подтверждение. Команда Качиньского взяла открытый курс на обострение с соседями.
Кто там придет к власти - это зависит от польского населения, но единственное, мы не хотим, чтобы поляки считали нас чужими людьми, врагами. Мы этого не хотим. Мы никогда не ставили своей цельюдаже обострять с ними отношения, нам это не надо. У нас 200-250 тысяч поляков живет, правда, наших, это мои поляки, я всегда так подчеркиваю. Это поляки, но это мои поляки, и они не хотят в Польшу ехать, они здесь живут и будут жить.
Беларусь прочно стоит на своих ногах, не взирая на все вызовы и угрозы, которые нас окружают. Очевидно, каждый белорус дал себе ответы на поставленные Президентом вопросы. Сохраняем стабильность и закладываем основы для дальнейшего развития государства, которое стало домом для людей абсолютно разных национальностей.
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