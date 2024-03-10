О связи алкоголя и рака груди у женщин предупредила ВОЗ

Многие люди не обращают внимания на тот факт, что употребление алкоголя является основным фактором риска развития наиболее распространенной онкологии среди женщин - рака молочной железы, об этом говорится в заявлении европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, пишет Sputnik.



В ВОЗ полагают, что низкая осведомленность об этой связи является серьезным препятствием для профилактики этого заболевания и проблемой для здоровья женщин.



В организации пояснили, что при данном заболевании алкоголь влияет на уровень эстрогенов, которые играют важную роль в развитии и прогрессировании многих видов рака молочной железы. Влияние алкоголя на уровни гормонов может частично объяснить повышенный риск.



"Роль алкоголя как предотвратимого фактора риска рака молочной железы имеет решающее значение", - отметили в ВОЗ.



По данным ВОЗ, для европейских женщин основной рак молочной железы, вызванный алкоголем, составляет 66 % всех случаев. Только 2022 году в европейском регионе было зарегистрировано более 600 тысяч случаев данного заболевания.



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