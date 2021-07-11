О театре абсурда по ту сторону непостроенной "великой литовской стены" сегодня вечером в "Главном эфире"

Литва ввела режим чрезвычайной ситуации из-за полутора тысяч мигрантов. Хотя еще несколько лет назад миллионы людей переправились из Африки в Европу и до сих пор продолжают штурмовать границы с моря. Но в ЕС почему-то тогда не стали требовать документы, вводить охрану государственных границ и вызывать на помощь армию. Снова двойные стандарты? Такое мнение высказал российский публицист и политический деятель Николай Стариков.