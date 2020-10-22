О тех, кто набивает свои карманы за счет организованной ими же картинки на маршах мудрости

Cейчас о тех "невероятных", которые на беде и здоровье как раз людей с ограниченными возможностями и якобы незаслуженно обиженных пенсионерах просто делают деньги. Они грязно набивают свои карманы валютой за счет организованной ими же картинки на так называемых маршах мудрости.

Но чтобы не быть голословными, предлагаем посмотреть и внимательно послушать телефонный разговор между двумя "независимыми" журналистами, который сегодня продемонстрировали наши коллеги в эфире телеканала ОНТ.







Как оказывается, просит организовать этот самый марш Юрий Линкевич - телеоператор московского корпункта норвежского телеканала НРК для своего начальника Яна. А исполнителем с белорусской стороны выступает экс-продюсер ОНТ, а ныне фрилансер Татьяна Шунтова. Естественно, показывать нужную картинку норвежскому зрителю Татьяна Шунтова за бесплатно не собирается. Итого, так называемый честный и независимый журналист за два часа работы на двоих с оператором знатно набьют себе карманы купюрами евро. Правда, из этой суммы придется еще вычесть расходы на дорогу главной героини, которая на пенсии так плохо сегодня живет в диктаторской стране.

Собственно говоря, главная героиня - Елена Логинова, купленная за бесплатную поездку из Солигорска в столицу, на ура справилась с заданием так называемого продюсера-режиссера-сценариста. И рассказала свою выдуманную душещипательную историю норвежскому зрителю. Тут уж, как говорится, ничего личного - просто бизнес на обмане.



